快訊

在大陸「撐不下去」想依親返台？李東憲現身深圳回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

加強與台AI鏈合作！傳晶片材料廠味之素、大金 擴大台灣營運

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
據國際半導體產業協會（SEMI）最新預測，台灣過去幾年都是世界最大的半導體材料市場，促使愈來愈多全球晶片材料廠在台拓展業務。 示意圖／路透社
據國際半導體產業協會（SEMI）最新預測，台灣過去幾年都是世界最大的半導體材料市場，促使愈來愈多全球晶片材料廠在台拓展業務。 示意圖／路透社

日媒報導，消息人士透露，味之素正在台灣設立研發中心。該公司是「味之素積層膜」（ABF）的獨家供應商，ABF是基板的關鍵原料，基板能用於AI運算與資料中心晶片。台灣載板業者欣興、景碩、南亞電路板、臻鼎，均使用ABF。

另一晶片製造材料公司大金工業，也擬於台灣成立科技應用中心，深化與台灣半導體生態鏈的合作，反映晶片相關需求成為該公司的新成長引擎。大金的氟化學品與氟聚合物，在新冠疫情時，曾是晶片短缺的主要瓶頸。

據國際半導體產業協會（SEMI）最新預測，台灣過去幾年都是世界最大的半導體材料市場，促使愈來愈多全球晶片材料廠在台拓展業務。

晶片業高層表示，先前知名材料廠不覺得需要在初期階段，就與客戶密切合作，只賣原料就好。但AI熱潮改變了這種局面，材料廠發現需要更了解相關應用與下游市場需求，不希望錯失AI帶來的巨大商機。

晶片 材料 景碩 半導體

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

ABF載板缺口一路擴大到2028！外資看旺ABF三雄 009828一檔掌握台日韓PCB霸主

AI改寫半導體成長曲線 SEMI上修預估值：2030年產值突破2兆美元

環球晶先進封裝今年開始貢獻營收 徐秀蘭看矽晶圓未來兩年量價齊揚

晶鏈論壇登場 賴總統：台灣布局矽光子、量子、AI技術 開創產業成長

相關新聞

加強與台AI鏈合作！傳晶片材料廠味之素、大金 擴大台灣營運

日媒報導，消息人士透露，味之素正在台灣設立研發中心。該公司是「味之素積層膜」（ABF）的獨家供應商，ABF是基板的關鍵原料，基板能用於AI運算與資料中心晶片。台灣載板業者欣興、景碩、南亞電路板、臻鼎，均使用ABF。

印度單季GDP成長7.8% 莫迪籲續用國貨與服務

印度總理莫迪（Narendra Modi）今天透過社群媒體慶賀印度今年4月到6月的GDP成長達7.8%，並再次呼籲印度民...

G20部長級會議揭幕 美國擬促各方採取寬鬆AI監管原則

全球就如何監管人工智慧（AI）及因應其風險展開辯論之際，馬斯克、輝達（Nvidia）執行長黃仁勳、OpenAI執行長阿特...

油價進一步走高…中東衝突升溫添不確定性 日經指數微幅收跌

美伊戰爭逾1個月未見重大衝突後，兩國近日再度交火，帶來更多不確定因素，國際油價今天進一步走高，日股基準日經225指數收盤...

美日財長會談 片山皋月：未談到升息議題

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）稍早公開預期日本政府將採取措施提振日圓後，日本財務大臣片山皋月今天與貝森...

AI缺電帶旺核電老店 西屋從破產翻身、重返股市在望

AI資料中心掀起用電潮，加上川普政府大力扶植核電，曾因核電廠工程嚴重超支而破產的西屋電氣，如今翻身氣勢正盛。西屋已著手籌備重返股市，美國政府更握有取得20%股權的選擇權，昔日核電業的慘痛教訓，如今正碰上AI時代的核電復興潮。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。