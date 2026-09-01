加強與台AI鏈合作！傳晶片材料廠味之素、大金 擴大台灣營運

日媒報導，消息人士透露，味之素正在台灣設立研發中心。該公司是「味之素積層膜」（ABF）的獨家供應商，ABF是基板的關鍵原料，基板能用於AI運算與資料中心晶片。台灣載板業者欣興、景碩、南亞電路板、臻鼎，均使用ABF。

另一晶片製造材料公司大金工業，也擬於台灣成立科技應用中心，深化與台灣半導體生態鏈的合作，反映晶片相關需求成為該公司的新成長引擎。大金的氟化學品與氟聚合物，在新冠疫情時，曾是晶片短缺的主要瓶頸。

據國際半導體產業協會（SEMI）最新預測，台灣過去幾年都是世界最大的半導體材料市場，促使愈來愈多全球晶片材料廠在台拓展業務。

晶片業高層表示，先前知名材料廠不覺得需要在初期階段，就與客戶密切合作，只賣原料就好。但AI熱潮改變了這種局面，材料廠發現需要更了解相關應用與下游市場需求，不希望錯失AI帶來的巨大商機。