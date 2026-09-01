印度單季GDP成長7.8% 莫迪籲續用國貨與服務

印度總理莫迪（Narendra Modi）今天透過社群媒體慶賀印度今年4月到6月的GDP成長達7.8%，並再次呼籲印度民眾持續選用印度的產品、服務。

莫迪目前正在吉爾吉斯首都比許凱克（Bishkek）參加上海合作組織峰會，他於今天上午發布影片，除帶來印度單季經濟成長達7.8%的喜訊，也再次強調國家自主的重要性，敦促民眾繼續愛用國貨。

新德里電視台（NDTV）報導，莫迪在影片中表示，7.8%的經濟成長為全印度人民帶來幸福，這展現了大家團結的成果，「我要為同胞們展現出堅定決心和努力（帶來的成果），獻上祝賀之意。」

莫迪表示，印度是在全世界正面臨困境之際，有這樣「非凡的成就」。他說：「全球身陷戰亂泥沼，面臨戰火紛飛、危機四伏、供應鏈中斷的危機，從2020年的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發至今，世界各地都看不到一絲穩定，但印度仍在快速發展。」

新德里電視台指出，即便外界擔心中東戰事及造成全球經濟不確定性，可能會影響印度經濟成長，但印度4月到6月的經濟成長仍達高於預期的7.8%，顯示出印度的韌性。

印度斯坦時報（Hindustan Times）提到，莫迪在影片說：「如果是為了休閒度假，就不要出國旅行；如果要辦婚禮，不要選擇國外；如果不是必要情況，就不要購買黃金。」

莫迪特別強調「國貨精神」。他表示，愈是選用印度產品或服務，印度就會發展得愈好。

莫迪說：「我們愈是強調國貨精神、愈是強調自主，我堅信在迎來（印度）獨立100週年之際，我們交給年輕一代的，將是一個發達的印度。」

今年5月，莫迪就曾呼籲，要印度民眾團結，幫助國家因應供應鏈中斷、物價上漲、與國際間衝突相關的全球不確定性，當時他敦促民眾盡可能居家辦公，以降低汽柴油消耗、避免不必要的海外旅行，且不要在非必要時購買黃金，以減少外匯存底壓力，並鼓勵印度民眾多購買印度製產品、選用印度提供的服務。

尋求抗衡西方影響力的上海合作組織（ShanghaiCooperation Organisation）今年慶祝成立25週年，組織成員包括印度、俄羅斯、中國、巴基斯坦、伊朗、4個中亞國家，以及與俄國友好的白俄羅斯。