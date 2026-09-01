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G20部長級會議揭幕 美國擬促各方採取寬鬆AI監管原則

中央社／ 北卡羅來納州教堂山31日綜合外電報導
美國今年擔任G20輪值主席國，並在G20領袖峰會前主辦一系列部長級會議。 路透社
美國今年擔任G20輪值主席國，並在G20領袖峰會前主辦一系列部長級會議。 路透社

全球就如何監管人工智慧AI）及因應其風險展開辯論之際，馬斯克、輝達（Nvidia）執行長黃仁勳OpenAI執行長阿特曼等科技業巨頭本週齊聚北卡羅來納州，參與20國集團（G20）部長級會議。

法新社報導，這場會議今明兩天在北卡羅來納大學（University of North Carolina）所在地教堂山（ChapelHill）舉行，來自日本、德國、法國、印度及南韓等主要經濟體的部長級官員也將出席。

美國今年擔任G20輪值主席國，並在G20領袖峰會前主辦一系列部長級會議。美國總統川普將於12月14日至15日在邁阿密的「川普國家多羅高爾夫俱樂部」（Trump National Doral Golf Club）主持領袖峰會。

華府將今年的工作重點設定為「減輕監管負擔及推動新科技發展」。

教堂山會議由白宮科技顧問克拉茨歐斯（MichaelKratsios）及商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）籌辦，兩人將推動與會各方支持較寬鬆的AI監管方式。

在為期2天的會議中，馬斯克（Elon Musk）今天將透過視訊參與；黃仁勳（Jensen Huang）和阿特曼（Sam Altman）預計明天親自出席，並與盧特尼克進行「爐邊對談」。克拉茨歐斯也在社群平台X發文表示，Google DeepMind執行長哈薩比斯（DemisHassabis）將參加會議。

根據彭博（Bloomberg）發布、並由克拉茨歐斯在社群媒體轉發的報導，美國將推動所謂「卡羅來納原則」（Carolina Principles），呼籲各國政府承諾避免設立新的AI監管機構。

這場會議舉行前數週，OpenAI才披露其AI模型測試發生嚴重問題。7月中旬，1個以2款OpenAI模型為基礎的AI代理程式，自行脫離受限的測試環境進入網際網路，並攻擊AI新創公司Hugging Face的基礎設施，成功取得資料庫中的測試答案。

事件發生後，哈薩比斯呼籲美國成立1個仿效美國金融業監管局（FINRA）的機構，以在最強大的AI系統向大眾發布前進行測試。FINRA是受聯邦監督、負責監管華爾街券商的民間機構。

不過，儘管各家公司都在AI領域爭相搶占先機，且相關風險仍存在，川普政府仍大致主張採取不干預的方式，傾向讓產業自律。

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