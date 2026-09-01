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美日財長會談 片山皋月：未談到升息議題

中央社／ 艾西維爾31日綜合外電報導
日本財務大臣片山皋月。歐新社
日本財務大臣片山皋月。歐新社

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）稍早公開預期日本政府將採取措施提振日圓後，日本財務大臣片山皋月今天與貝森特會晤後表示，並未與他討論到升息議題。

法新社報導，美國近日在北卡羅來納州主辦G20財長會議，貝森特與片山則藉此召開場邊會談。這也是美國與日本罕見於7月聯手干預匯市後，兩人首度實體會面。雙方當時合作支撐當時跌到40多年新低的日圓。

片山在場邊會談結束後告訴媒體，「我們確認，包括美國金融市場在內，有序的日圓市場對全球金融市場的穩定不可或缺；日本與美國持續協調採取行動，有助於實現這項共同目標。」

被問及貝森特是否要求日本升息時，片山回應，「沒有這樣的討論」，並強調貨幣政策由日本銀行（Bank of Japan）決定。

貝森今天告訴財經媒體CNBC，他預期日本會出手支撐日圓。7月，日圓兌美元一度貶至1美元兌163.99日圓，創1986年以來新低，導致日本與美國政府在7月31日聯合干預匯市，為28年來首見。

日圓在8月初升至155.23日圓兌1美元，但目前又回落至約159.80日圓，引發外界質疑此次干預效果。

貝森特今天稍早接受CNBC訪問時表示，「我無法影響自然均衡。我們能做的是釋出訊號，而且正如我所說，我掌握市場沒有的資訊。」

他也說，「我相信日本政府與日銀將採取行動，促使日圓走強」。當被要求進一步說明是否指示升息時，他回答，「我認為市場已經反映了這點」。

路透社報導，即便美國沒施壓，日銀偏向緊縮的訊息也顯示，日銀近期正在準備升息，以面對不斷擴大的通膨壓力。一名熟悉日銀內部想法的消息人士透露，「考量生產者物價指數帶來的各種壓力，通膨很可能加速。如果真是如此，日銀就必須採取行動。」

日本貨幣事務的前高級官員篠原尚之表示，「日本的實質利率顯然太低了。再升息一、兩次，還不足以扭轉日圓跌勢。」

英國經濟研究機構牛津經濟公司（Oxford EconomicsLtd.）也預期日銀會在今年9月與12月升息，接著在2027年4月第3度升息，步調比原先預期更快。

牛津經濟公司日本經濟部門主管長井滋人（ShigetoNagai）在今天的報告中表示，「對日本銀行及日本政府而言，讓市場及美國失望的經濟與政治代價已經太大，無法再忽視。」

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