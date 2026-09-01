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AI缺電帶旺核電老店 西屋從破產翻身、重返股市在望

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
西屋能否真正把這股核電復興潮轉化為新機組訂單，關鍵仍在如何化解過去最令電力公司卻步的建廠成本和風險。路透
西屋能否真正把這股核電復興潮轉化為新機組訂單，關鍵仍在如何化解過去最令電力公司卻步的建廠成本和風險。路透

AI資料中心掀起用電潮，加上川普政府大力扶植核電，曾因核電廠工程嚴重超支而破產的西屋電氣，如今翻身氣勢正盛。西屋已著手籌備重返股市，美國政府更握有取得20%股權的選擇權，昔日核電業的慘痛教訓，如今正碰上AI時代的核電復興潮。

西屋執行長桑納（Dan Sumner）接受華爾街日報訪問時說：「沒有核電，要實現AI大規模建設和能源安全，根本沒有可信的途徑。」

根據西屋去年和美國政府達成的協議，華府正推動800億美元西屋新核能機組計畫，只要2029年前取得訂單，且西屋市值達300億美元，政府便可取得20%股權。美國政府此後也推出低利貸款，協助電力公司採購設備，並和沙烏地阿拉伯簽署核能協議，西屋可望受惠。

西屋2017年因美國東南部四座核能機組工程嚴重超支而破產，之後把重心轉回核燃料製造、核能機組換料和核電廠維修服務，不再承擔土建工程風險。加拿大布魯克菲爾德資產管理（Brookfield Asset Management）和鈾礦商Cameco 2023年以約80億美元買下西屋。

不過，新建核能機組造價高昂，仍讓電力公司卻步。西屋估計，每部核能機組若不計施工期間的融資成本，造價約100億美元。喬治亞州Vogtle核電廠兩部AP1000核能機組原估造價140億美元，最後暴增至約350億美元，商轉時間更比原定計畫晚了七年。

桑納也坦言，如何在不同企業間分攤新核電計畫的風險，仍是必須實際著手解決的難題。他說，美國核電業過去35年停滯不前之際，其他國家卻快速擴充核能機組，「整個產業需要打一劑強心針」。

川普政府正試圖以175億美元低利貸款降低業者風險。隨著AI推升電力需求、能源安全日益受到重視，核電重新受到青睞，但西屋能否真正把這股核電復興潮轉化為新機組訂單，關鍵仍在如何化解過去最令電力公司卻步的建廠成本和風險。

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