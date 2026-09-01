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30年首見！日10年期公債殖利率觸3% 貝森特促升息、全球債市賣壓蔓延

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
日本10年期公債殖利率周二盤中觸及3%，為1996年以來首見。路透
日本10年期公債殖利率周二盤中觸及3%，為1996年以來首見。路透

日本10年期公債殖利率周二盤中一度觸及3%，是1996年以來首見，也是本世紀第一次升抵此一心理關卡，稍後小幅回落至2.99%。與去年此時大約1.5%相比，殖利率在一年內已翻倍。在此之前，美國財政部長貝森特表態，希望日本銀行（央行）更積極升息

市場的升息預期是這波賣壓的主要推力。日媒報導，貝森特分別向日本財務大臣片山皋月與日銀總裁植田和男表示，日本需要進一步升息。他在接受CNBC訪問時說，相信日本政府與日銀將採取有助於日圓走強的措施。

貝森特和片山皋月是在G20財長會議期間會面，會中談到日圓議題。日圓目前匯價約在1美元兌160日圓附近，7月底美日聯手干預帶來的升幅，已回吐超過一半。當時的干預一度將日圓從約164推升到155左右。片山皋月表示，美日仍須持續協調外匯市場行動。

市場高度預期日銀可能在9月或10月升息。貝森特發言前，市場已預期日銀9月18日貨幣政策會議將升息1碼至1.25%。隔夜指數交換顯示，日銀9月底前採取行動的機率約為92%，市場更已完全反映10月升息。

日本債市自央行2024年結束負利率政策後，出現根本性轉變。儘管央行仍持有龐大的公債部位，但較高的殖利率已吸引國內金融機構增加配置，海外資金也更積極參與交易。外資目前約占每月政府債券現貨交易量的三分之二，遠高於2009年的12%。

BNY亞太區資深市場策略師Wee Khoon Chong表示，殖利率上升雖然會使既有投資組合產生帳面損失，卻也創造更具吸引力的進場點。

金融時報指出，日本10年期公債殖利率超過3%，可能促使壽險業者調整資產配置，出售部分美國公債，將資金匯回日本。

日本公債殖利率升抵3%，也放大日本的財政壓力。當局以3.8%的利率作為明年3月起新年度的預算假設，財務省要求編列創紀錄的36.6兆日圓償債支出。日相高市早苗正推動大規模投資計畫，但尚未說明調降食品消費稅所需的財源。

日本債市的波動與全球債券賣壓相互呼應。彭博全球政府債券指標殖利率升至3.72%，為2008年中以來最高。美國10年期公債殖利率攀升3個基點至4.78%，是2025年1月以來最高。澳洲同天期殖利率則創2011年以來最高。中東衝突推升油價，加上聯準會主席華許重申抑制通膨的立場，市場認為聯準會9月升息機率已達74%。

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