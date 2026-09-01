庫克卸任蘋果執行長告別信全文來了「期待以新的身分與大家見面」

蘋果執行長庫克今天卸下掌舵逾15年的執行長職務，向蘋果員工發出感性告別信，回顧任內歲月並感謝同仁付出，也對特納斯（John Ternus）接掌蘋果寄予高度信任與期待。

庫克（Tim Cook）致蘋果員工告別信全文如下：

今天是我擔任蘋果執行長的最後一天。我一直知道這一刻終將到來，但真正到了這一天，當我寫下這些文字時，依然覺得難以置信。我熱愛這家公司，也熱愛它背後的團隊。我無法讓這一天平淡過去而沒留下一封信，告訴你們，我非常感謝大家給予我的深厚情誼，感激你們每一天的付出，最重要的是，能夠擔任你們的領導者是我畢生的榮幸。

事實上，無論外界如何評價我的成就，我知道這一切都要歸功於你們。是你們激發出最好的我。我一生中，先前從未見過或與如此卓越的團隊共事過，而我每天都能看到更多能夠證明這一點的例子。

蘋果的確有著極其特殊的魅力，我最引以為傲的，是任何年度財報永遠無法呈現的部分。這個地方證明了，企業文化能勝過一切。我們共同堅信，我們創造出來的產品至關重要，也相信我們既有機會、也有責任讓這個世界變得比之前更加美好。

這份使命感，正是讓這裡如此非凡的原因之一。蘋果滋養了這種精神，但我相信，早在你們加入蘋果之前，每個人的心中就已存在這種使命感。這份信念讓你們來到這家公司，並持續驅動著你們每天的工作。

我們攜手創造出遠比我們任何一個人單打獨鬥所能想像或實現的成就，而這正是我們成功的秘訣。我們激勵彼此發揮最佳表現，相互扶持。正如賈伯斯（Steve）曾經描述的那樣，我們之所以能讓「在宇宙留下印記」成為可能，正是因為我們的本質與信念，以及我們的價值觀和看待世界的方式。我們是多麼幸運，而我又是何其幸運。

如各位所知，我並非要離開蘋果，但我將卸下這個我深愛的職務。我對自己的決定感到相當自在，我也會以各種我現在只能初步想像的方式懷念這份工作。我會想念帶領你們、陪伴你們走過的每一步，但能將此重任交給像特納斯這樣才華洋溢、優秀且有能力的人，讓我感到無比安心。很少有人能像他一樣，深刻理解要打造出改變世界的產品需要付出什麼，我對他的表現充滿期待。

我希望各位知道，我有多麼感謝你們，能擔任你們的執行長是多麼榮幸的事情。最重要的是，我希望你們能繼續以身為蘋果這個卓越大家庭的一員為榮，始終全力以赴。當我們全心投入工作，同時關心彼此以及我們所服務的人群，我們所能創造出的深遠影響將無可限量。

我期待以新的身分，在蘋果園區（Apple Park）和世界各地與大家見面。

我將傾盡所有、全心全意，永遠與你們同在。

庫克