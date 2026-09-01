亞馬遜遭控操縱廣告拍賣 多收廣告商逾200億美元

美國聯邦貿易委員會與22個州今天對亞馬遜（Amazon）提起訴訟，指控這家科技巨擘涉嫌「操縱」數位廣告線上拍賣機制，導致120萬名客戶被超收超過200億美元費用。

法新社報導，向華盛頓州聯邦法院提交的起訴書寫道，亞馬遜「透過操縱用來設定平台廣告價格的『拍賣』機制，秘密且系統性地向大約120萬名廣告客戶超收費用」。

加州檢察長邦塔（Rob Bonta）今天向媒體表示，亞馬遜「操縱了數以十億計的廣告拍賣」。加州是與聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission）聯手提告的州之一。

起訴書列出涉案的3種廣告產品：商品推廣（Sponsored Products）、品牌推廣（SponsoredBrands）與展示型推廣（Sponsored Display）。

起訴書指出：「根據許多描述其『隱藏附加費』的內部文件，亞馬遜的計畫可能已從不知情的廣告客戶手中，非法榨取超過200億美元。」

訴狀指控，亞馬遜在2018年「開始秘密操縱拍賣結果以提高廣告價格」，且「沒有向客戶發出變更通知，並採取積極手段加以隱瞞」。

據路透社報導，聯邦貿易委員會指出，亞馬遜有時會在拍賣中自行出價，藉此抬高其他競標者的價格；作為操縱計畫的一環，亞馬遜還試圖向廣告商隱瞞這些內部出價。

起訴書指出，有多達80%的商品推廣拍賣存在某種形式的亞馬遜干預。聯邦貿易委員會指控，由於廣告成本上升，消費者在亞馬遜平台上購買相關企業商品時也支付了更高價格。

亞馬遜在官方部落格發文回應，稱這起訴訟「具有誤導性」且「存在瑕疵」，並稱監管機構「刻意挑選」過時的內部文件。

這家零售巨擘近年來積極發展廣告業務，目前是僅次於谷歌（Google）和Meta的全球第3大數位廣告公司。亞馬遜去年廣告收入超過680億美元，2025年總營收達到近7170億美元。

這是聯邦貿易委員會對亞馬遜提起的第3起重大訴訟。

亞馬遜於2025年9月同意支付25億美元達成和解，以解決外界指控亞馬遜使用欺騙手段吸引消費者訂閱Amazon Prime，並增加取消訂閱難度的訴訟。

此外，一起指控亞馬遜非法維持線上零售壟斷地位的訴訟，預計將於明年初開庭審理。