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AI點火亞洲製造業 陸日韓台景氣8月齊旺

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
2026台灣機器人與智慧自動化展（TAIROS）上月19日至22日在台北南港展覽館登場，是台灣展示工業機器人和智慧製造最新技術的重要國際平台。歐新社
2026台灣機器人與智慧自動化展（TAIROS）上月19日至22日在台北南港展覽館登場，是台灣展示工業機器人和智慧製造最新技術的重要國際平台。歐新社

全球AI硬體需求持續火熱，帶旺亞洲工廠8月生產活動，在晶片、電腦及其他AI相關產品需求支撐下，中國大陸、日本和南韓製造業景氣持續擴張，為仰賴出口的亞洲經濟增添動能，但中東戰事久拖不決，也使成本上升和前景不明的壓力加劇。

標普全球編製的RatingDog中國製造業採購經理人指數（PMI），8月從7月的50.9升至51.5，不僅連續站在景氣榮枯線50之上，也高於路透訪調經濟學家原估的51。

這項數據進一步顯示，AI帶動的需求正為中國大陸部分工業帶來支撐。不過，官方PMI仍處於萎縮區間，凸顯整體經濟復甦依然脆弱。

日本製造業8月動能也進一步增強，在半導體和AI相關產品需求強勁帶動下，新訂單創2018年1月以來最大增幅。日本8月製造業PMI從7月的54.5升至54.9，創4月以來最高，也是連續八個月處於擴張。

標普全球市場財智經濟研究副總監費德斯（Annabel Fiddes）說：「整體而言，製造業看來很有條件延續強勁表現，尤其是AI相關產業需求仍有支撐。」

南韓製造業也連續九個月擴張，主要受強勁出口需求帶動。8月製造業PMI雖從7月的53.1降至52.3，但仍連續第九個月高於50。

另據周二公布的數據，南韓8月出口比去年同期大增68.7%，連續第15個月成長。標普全球市場財智經濟學家David Owen說，出口需求強勁成長令人振奮，顯示企業仍持續受惠於這波「AI和半導體超級周期」。

台灣、馬來西亞和菲律賓製造業也持續擴張。台灣8月製造業PMI為54.7，略低於7月的55.1；馬來西亞則從50.7降至50.2。

菲律賓表現尤其亮眼，PMI從51.8大幅升至54.9；印尼則從7月的50.2降至49.8，再度跌入萎縮區間。

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