美股最弱9月又遇華許放鷹 摩根大通由看多轉趨謹慎

聯準會（Fed）主席華許釋出鷹派訊號，促使市場上修今年升息的押注，摩根大通交易團隊也一改先前看多立場，對未來幾周美股「短線轉趨謹慎」。

摩根大通美國市場情報主管泰勒（Andrew Tyler）領銜的交易團隊，在Fed 9月16日利率決策前暫時放棄看多美股，主要顧慮利率前景帶來的阻力。不過，他們認為經濟數據和企業獲利仍有支撐，美股基本面依然強勁。

華許上周五在備受矚目的演說中說，通膨並未明顯降溫。泰勒指出，如果Fed真的升息，市場目前仍無法掌握這波升息周期的幅度和時間會有多長。華許上任後，對利率政策提供的前瞻指引也比前幾任主席少。

泰勒周一在發給客戶的報告中說：「我們正把看法調整為短線謹慎／中性。換句話說，股市基本面仍然強勁，但短期變數可能使市場陷入區間震盪。」

美國10年期公債殖利率周一升破4.75%，為2025年1月以來首見。油價上漲進一步強化Fed升息預期，交換市場目前反映Fed下月升息1碼（25個基點）的機率接近70%。

泰勒6月初曾在美股隨後連跌數周前，準確轉為短線謹慎。他認為，利率前景不明、季節性偏弱，以及先前漲勢凌厲的AI股動能消退，都是眼前的壓力；目前股票市場整體部位則大致中性。

9月向來是美股全年表現最差的月份，華爾街如今又面臨多項變數，包括AI行情能否延續，以及通膨居高不下可能迫使Fed升息。

美國股市三大指數周一全面收低，但8月全數上漲，那斯達克表現最佳，道瓊則連續五個月收高，創2024年11月來最長連漲紀錄。不過，9月向來是美股最疲弱的月份，標普500過去30年9月平均下跌0.8%，其他月份平均上漲0.9%。戰事、油價、利率及季節性賣壓交會，將使本月行情面臨更大考驗。

泰勒說，本周五公布的8月就業報告「極其關鍵」，但鑑於華許認為美國已達充分就業，9月11日公布的消費者物價數據更加重要。經濟學家預測，美國8月非農就業增加5.5萬人，7月就業人數則意外減少。

泰勒說：「股票多頭市場往往終結於升息周期或經濟衰退。」他認為未來幾季美國陷入衰退的可能性極低，但華許的談話讓Fed 9月16日會議增添變數，升息仍是可能選項。