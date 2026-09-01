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石油期貨走入平民時代！不到3萬元就能進場 芝商所推每口10桶新合約

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
芝商所推出每口10桶的WTI原油新合約，價值不到新台幣3萬元，降低散戶交易門檻。圖為芝商所交易員資料照。路透
芝商所推出每口10桶的WTI原油新合約，價值不到新台幣3萬元，降低散戶交易門檻。圖為芝商所交易員資料照。路透

石油交易以前主要是大宗商品交易商、機構投資人與專業交易員的市場，一次押注往往要上百桶或上千桶原油，如今門檻降低了。芝商所（CME）新推出每口僅10桶的西德州中級原油期貨合約，按目前油價計算，價值約860美元（約台幣2.73萬元），相較於微型合約（100桶）與標準合約（1,000桶），散戶比較容易進場。

財經媒體CNBC報導，線上券商、差價合約、石油指數股票型基金（ETF）以及小型期貨近年興起，讓投資人不必掏出大筆資金，也能押注油價漲跌。芝商所的新合約可能讓石油交易普及化的趨勢進一步加速。

eToro新加坡市場分析師Zavier Wong指出，美以2月28日對伊朗發動攻擊後三個月內，eToro平台的石油交易筆數幾乎是一年前的16倍。芝商所微型WTI期貨5月日均成交量27.2萬口，年增317%。

DeCarley Trading策略師Carley Garner表示，小型期貨與石油ETF讓不同資金規模的交易員都能參與，也能增加市場流動性，協助生產商與消費者避險。不過，散戶跟著市場消息進出，也可能在短期內放大油價波動，讓價格偏離基本面。

盈透證券（Interactive Brokers）首席策略師Steve Sosnick表示，國營生產商、能源公司與大型消費者的交易規模仍遠超散戶，產量、消費、庫存與地緣政治將繼續主導油價。

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