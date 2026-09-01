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全球告別「儲蓄過剩」 華許看見投資大浪潮 AI也來跟美債搶錢

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
Fed主席華許和美國財政部長貝森特31日在G20財金首長會議上同台亮相。法新社
Fed主席華許和美國財政部長貝森特31日在G20財金首長會議上同台亮相。法新社

全球資金流向正在出現重大轉變。聯準會（Fed）主席華許（Kevin Warsh）認為，全球已從過去的「儲蓄過剩」轉向「投資激增」，經濟成長潛力也可能高於傳統預測。與此同時，AI資料中心和基礎設施投資大舉吸收資金，被視為美債殖利率居高不下的因素之一。華許日前已暗示，若通膨無法朝2%目標下降，Fed可能還得升息；但總統川普同日仍公開喊話，美國利率應該遠低於世界其他國家。

華許周一出席在北卡羅來納州艾許維爾舉行的20國集團（G20）財長和央行總裁會議。這是他5月接掌Fed以來，首度參加國際經濟政策會議。

華許說，過去G20會議經常討論「全球儲蓄過剩」，也就是投資機會不足，大量資金只能停泊在報酬偏低的資產。但如今情勢已經逆轉。

他說：「如果要我形容現在這個時刻，那就是全球投資激增。」他認為，過去認為創新不足會造成經濟長期低成長的「長期停滯」論，已不再適用於當前經濟。

華許也說，他正在思考美國和其他G20經濟體的成長速度，是否可能高於美國國會預算處（CBO）等傳統預測機構估計的約1.8%。他說：「我們必須問的關鍵問題，是經濟的潛在成長率究竟有多高，尤其是生產力正在發生什麼變化？」

全球從儲蓄過剩轉向投資激增，也可能改變資金流向。前Fed主席柏南克2000年代初提出「全球儲蓄過剩」概念時，大量資金流向美國公債等安全但報酬較低的資產，不僅壓低美國政府舉債成本，也讓房貸利率維持低檔。

如今資金有了更多去處。AI資料中心和相關基礎設施需要龐大資金，企業為興建這些設施大舉發債，吸收原本可能流向美債的資金。這被視為美債殖利率走高和美國舉債成本上升的因素之一。

美國財長貝森特周日接受路透訪問時也說，經濟成長轉強是殖利率維持高檔的原因之一，但他淡化市場對美債市場健康狀況及美國政府債務的疑慮。美國政府債務8月已突破40兆美元。

華許日前在傑克森洞全球央行年會說，如果決策官員無法確信通膨正朝2%目標下降，Fed「還有工作要做」。這也是他接掌Fed以來，最接近承認可能需要升息以壓低物價壓力的一次。

不過，川普周一在白宮橢圓形辦公室說，他非常尊重華許，相信華許在利率問題上「會做他該做的事」。川普仍重申希望降息，並說：「依我看，美國支付的利率應該遠低於世界任何國家。」

Fed偏好的個人消費支出（PCE）物價指數截至7月年增率仍達3.7%，高於2%目標。Fed決策官員下月會再度開會，決定是否調整利率。

華許 美債

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