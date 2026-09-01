庫克今天向公司告別、卸任執行長交棒特納斯 告別信致敬賈伯斯

科技巨擘蘋果公司執行長庫克今天向公司告別，向創辦人賈伯斯致敬，並讚揚員工「非凡卓越」，同時將執行長一職交棒給即將接任的特納斯。

法新社報導，庫克（Tim Cook）在蘋果公司（Apple）任職近30年，自2011年起擔任執行長；他接任執行長僅數週後，賈伯斯（Steve Jobs）便因胰臟癌病逝。

庫克在任期最後一天的內部備忘錄中寫道：「正如史蒂夫（賈伯斯）曾經描述的那樣，我們已經讓在『宇宙留下印記』成為可能。」

賈伯斯於1998年延攬庫克加入蘋果，到了2005年，庫克晉升為營運長，確立了身為精明幹練的供應鏈管理專家的聲譽。

在庫克領導下，蘋果成為全球市值最高的企業之一，今天市值已突破4.5兆美元。

庫克在致員工的信中寫道：「無論外界如何評價我的成就，我知道這一切都歸功於大家。我從未見過或與如此傑出的團隊共事過，每一天我都看到更多這樣的實例。」

根據蘋果最新年報，蘋果在全球擁有約16萬6000名員工。

庫克寫道，「我熱愛這家公司以及背後的團隊」，並補充說「能擔任各位的領導者是我畢生的榮幸」。

庫克卸任後將轉任蘋果執行董事長。

特納斯（John Ternus）於9月1日正式接任，成為賈伯斯之後領導蘋果的第二位執行長。

特納斯自2001年加入蘋果設計團隊，最終升任硬體工程資深副總裁。

特納斯只有一週多的時間適應新職位，因為蘋果預計將於9月9日舉行年度iPhone發表會，市場預料將發表旗下首款折疊手機。

這次高層人事交棒正值蘋果面臨多重挑戰之際，包括先進運算晶片需求激增導致供應鏈吃緊、人工智慧（AI）競爭壓力，以及華府錯綜複雜的政治局勢。