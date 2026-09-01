快訊

孩子最小才5歲…南投勇消明年想退休卻殉職 家屬崩潰

晚年能否穩定吃飽竟與失智有關？研究追蹤2051人揭關鍵時期

聯發科跳空漲停、欣興甩開跌停！台股9月首日開高一度急拉近520點

聽新聞
0:00 / 0:00

AI熱潮灌頂！南韓晶片出口暴增209% 央行更有底氣偏鷹

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
彭博經濟研究經濟學家指出，南韓出口大增很大一部分來自記憶晶片價格飆漲，因此出口金額的增幅可能高估實際產出的成長。路透
彭博經濟研究經濟學家指出，南韓出口大增很大一部分來自記憶晶片價格飆漲，因此出口金額的增幅可能高估實際產出的成長。路透

南韓8月出口在AI需求帶旺半導體下狂增近七成，連續15個月成長，其中半導體出口額更暴增逾兩倍。記憶晶片價格飆漲放大了出口增幅，AI熱潮仍持續轉化為企業獲利和國民所得，加上核心通膨壓力仍在，勢必進一步支持南韓央行連續升息後轉趨鷹派的政策立場。

南韓政府周二公布，8月出口比去年同期大增68.7%至982.6億美元，高於路透訪調經濟學家原估的62.6%，也高於7月經修正後的63%。若經工作天數差異調整，平均每日出口增幅更達72.5%。8月工作天數為22天，去年同期為22.5天。

半導體仍是出口成長的最大推手，8月出口額比去年同期暴增209%，增幅又高於7月的178.8%。彭博經濟研究經濟學家權孝成指出，出口大增很大一部分來自記憶晶片價格飆漲，因此出口金額的增幅可能高估實際產出的成長。

不過，全球AI投資熱潮正透過半導體出口轉化為企業獲利和國民所得，進而提振南韓內需。8月進口增加22.5%，增幅低於7月的26.5%，貿易順差則從304億美元擴大至347億美元。

強勁出口也顯示，即使能源價格上漲和地緣政治緊張局勢拖累其他產業，海外需求依然強韌，進一步支持南韓央行上周連續第二次會議升息1碼（25個基點）的決定。央行並把2026年經濟成長率預測從2.6%大幅調高至3.3%，讓決策官員有更多餘裕把政策重心放在通膨。

南韓7月整體通膨率降至2.8%，降幅大於預期，但剔除食品和能源價格後，核心通膨率反而升至2.6%，可見潛在物價壓力仍在。第2季經濟比前一季成長0.6%，也優於經濟學家預期。

南韓央行仍預測今年消費者物價上漲2.7%、2027年上漲2.3%；今年和明年核心通膨率均預測為2.5%，兩年預測都略微調高。

南韓央行總裁申鉉松已表示，連續升息有助穩定匯市，也能讓韓元進一步升值。韓元近幾個月大幅走強，兌美元已升破1,400韓元關卡，上月表現更勝所有亞洲貨幣，可望進一步壓低輸入性通膨。

晶片 南韓 央行

延伸閱讀

韓國連兩度升息至3%！網支持「先踩煞車」：為景氣轉弱預留後路

輝達＋南韓央行上調GDP 這ETF雙引擎搶占AI算力與評價修復紅利

外資上周買超新興亞洲 越南單周漲幅3.6%表現最強、台股漲2.4%居次

AI供應鏈商品 法人挺

相關新聞

SpaceX攻燃氣渦輪 規劃自行生產零組件

AI用電大戰進入搶燃氣渦輪新階段。電網建設追不上資料中心擴張，連SpaceX也積極投入燃氣渦輪發電，以解AI電荒，亞馬遜、Google、微軟及OpenAI等科技巨擘也紛紛轉向天然氣發電；GE Vernova更透露，2030年前燃氣渦輪產能已被訂滿。

川普喊美GDP成長上看20% 稱不該升息 CNBC：近80年僅發生過一次

美國總統川普周一表示，美國經濟成長率有可能高達20%，但他認為，就算經濟高速增長，也不該是聯準會升息的理由。

Anthropic算力大進補 傳350億美元牽手Lambda 輝達幕後包下資料中心

輝達（NVIDIA）在人工智慧（AI）基礎設施版圖扮演的角色愈來愈深，不只賣晶片、投資雲端業者，如今還親自承租資料中心，替AI業者取得昂貴算力鋪路。據報導Anthropic已和輝達投資的雲端業者Lambda簽署價值350億美元的雲端運算合約，背後資料中心的承租方正是輝達。

貝森特直接施壓了！當面告訴日本財相與央行總裁 日本該升息了

日本媒體NHK引述對一名美國官員的採訪報導，美國財長貝森特向日本財務大臣片山皋月及日本銀行（BOJ，央行）總裁植田和男表示，日本的下一步應該是升息。

庫克今天向公司告別、卸任執行長交棒特納斯 告別信致敬賈伯斯

科技巨擘蘋果公司執行長庫克今天向公司告別，向創辦人賈伯斯致敬，並讚揚員工「非凡卓越」，同時將執行長一職交棒給即將接任的特...

川普主辦G20財長會 俄財長現身引歐洲反彈

俄羅斯出席美國主辦的20國集團（G20）財長會議開幕式，今天引發歐洲強烈反彈。這場會議原已因伊朗戰事與美國總統川普（Do...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。