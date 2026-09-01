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布蘭特油價漲破91美元、美伊再交火 荷莫茲依然受阻

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
荷莫茲海峽附近船隻。路透
荷莫茲海峽附近船隻。路透

國際油價今天（1日）進一步上漲，周一創下三周來最大漲幅，原因是美國與伊朗爆發新一輪敵對行動，引發市場對能源流經荷莫茲海峽可能長期受阻的擔憂。

西德州中級原油（WTI）10月期貨今天盤初上漲1%，報每桶86.62美元，此前在周一上漲2.8%。

布蘭特原油11月期貨今天盤初上漲0.64%，報每桶91.07美元。

美軍襲擊了荷莫茲海峽一座島嶼，伊朗隨後反擊，對阿拉伯聯合大公國和約旦發動攻擊，這是雙方約一個月來首次交火。

原油價格在經歷劇烈波動的一個月後，8月僅勉強小幅上漲。期間油價受到各種試圖結束戰爭的「時停時續」外交努力影響，包括美國承諾要重創伊朗經濟等。美國總統川普則駁斥外界對這場衝突正在消耗美國軍事力量的擔憂，形容這只是「一場小型戰爭（little war）」。

伊朗把目標鎖定在約旦境內的美軍空軍基地，但當地媒體報導，飛彈在造成任何損害之前就已被攔截並摧毀。川普周一接受福斯新聞訪問時表示，美國將對針對美軍的攻擊做出回應，這提高了衝突可能陷入軍事升級循環的風險。

道明證券全球大宗商品策略主管Bart Melek表示：「由於市場對伊朗衝突下一階段的發展仍存在不確定性，交易者在截至上周的一周內降低了原油淨部位。我們仍預期原油價格將進一步上漲，因為目前沒有跡象顯示荷莫茲海峽的正常運輸能在短期內恢復。」

多名現任及前任美國與伊朗官員表示，他們預期這場衝突可能持續數月。

中東地區的敵對行動，以及俄羅斯與烏克蘭之間的戰爭，都推高了成品油價格，而且漲幅甚至比原油更加明顯，因為供應日益緊張，尤其是柴油供應。

油價 荷莫茲海峽

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