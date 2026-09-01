回應朱肯米勒怒批干預美債市 美財長貝森特開酸：他那天賠錢啦

美國財長貝森特表示，他在遭到昔日職場導師、億萬富豪投資人朱肯米勒（Stanley Druckenmiller）批評近期干預債券市場後，雙方曾經通過話；他同時也反駁了朱肯米勒的批評，表示美國公債可能正是因為財政部採取了相關行動，才有較佳的表現。

貝森特周一（8月31日）接受CNBC訪問時，談到朱肯米勒投書華爾街日報發表的尖銳批評，他表示，「史丹（朱肯米勒） 是一位很棒的投資人。他經常改變自己的想法，而且他不喜歡賠錢。我認為，他在投稿那篇意見的當天賠了錢。」

不過貝森特也說，在那篇批評的投書刊出後，他也已經與朱肯米勒通話，而雙方的交談「挺順的」。

此前朱肯米勒投書表示，決策者應該讓債市自行發揮功能。這一批評是針對貝森特所領導的財政部意外宣布擴大回購長債的行動。

貝森特說：「避險基金經理人喜歡加快事情的速度。」但他表示，自己的工作則是「讓事情慢下來」。

他說，自己的目標是確保市場參與者知道，市場走勢並不是「單向的」，他們應關注基本面，而且明白市場無法主導政策方向。

貝森特表示，美國公債本月表現將勝過其他主要債券市場，並指出，美國10年期公債殖利率自總統川普上任以來，大致維持在相同水準。

在周一稍早，美國10年期公債殖利率一度突破4.75%，創2025年1月以來最高水準。油價上漲推升了市場對聯準會（Fed）升息的預期。

8月份，美國10年期基準公債殖利率上升約2個基點，相較下，德國10年期公債殖利率上升超過10個基點，日本10年期殖利率則上升約15個基點。

當被問及近期市場走勢時，貝森特表示：「我沒問題——市場就是市場。」

他也駁斥自己與聯準會主席華許在美債問題上存在不同看法。他說，「我們當然站在同一邊」，「我們都相信，美國債券市場是全世界最具韌性的債券市場」。

華許上周五在傑克森洞央行年會的一場主題演講中表示：「聯準會需要明確的市場訊號，而且訊號應該盡可能不經過過濾。」

一些市場人士認為，貝森特近期的行動實際上是在試圖壓低公債殖利率，為美國期中選舉前控制政府借貸成本鋪路。

對此，貝森特說：「我沒有說我試圖改變美國公債的方向。」當被問及他如何解讀市場對財政部宣布擴大公債回購計畫的反應時，貝森特回答：「我可以給你一個反事實的問題——如果我當時沒有這麼做呢？」「這或許就是為什麼我們本月成為表現最佳的債券市場。」

另一方面，貝森特也被問到美日在7月31日聯手干預匯市買進日圓後，日圓又恢復貶值的情況。

他說：「我無法影響自然的均衡匯率。我們能做的是發出訊號。」「我掌握一些市場沒有的資訊，而我的判斷是，日本政府和日銀將採取一些措施，最終會帶來更強勢的日圓。」

當被問到日銀升息的可能性時，貝森特表示：「我認為，市場現在已經開始反映這一點。」

針對關於要宣布整頓美國財政計畫的問題，貝森特周一暗示，這項宣布可能要再等上幾個月，而非稍早曾透露的即將公布。