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川普主辦G20財長會 俄財長現身引歐洲反彈

中央社／ 艾西維爾31日綜合外電報導
美國總統川普。美聯社
美國總統川普。美聯社

俄羅斯出席美國主辦的20國集團（G20）財長會議開幕式，今天引發歐洲強烈反彈。這場會議原已因伊朗戰事與美國總統川普（Donald Trump）的貿易政策蒙上陰影，如今又添意外變數。

綜合路透社和法新社報導，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）宣布會議開始時，幾位部長對於俄國財政部長希魯阿諾夫（Anton Siluanov）現身G20會議桌感到意外又不安。這是自2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，希魯阿諾夫首度親自出席G20財長會議。

歐洲領袖長期致力於在國際舞台孤立莫斯科，對美方邀請俄方參與表達強烈不滿。

被問及此事，川普向媒體表示：「我們希望與所有人都能相處融洽。我之所以這麼成功，部分原因就是我能和每個人都合得來。」

然而，德國財政部長克林拜耳（Lars Klingbeil）表示，歐洲正籌備對俄羅斯的新一輪制裁，希魯阿諾夫出席艾西維爾會議，對美國是否配合制裁行動釋出「相當令人憂心」的訊號。

他說：「我本來希望美方能有更明確的立場，表示他不應該被當作一般來賓接待。」

歐洲官員並依循歐洲聯盟一致立場，婉拒參與傳統的G20財長與央行總裁「全家福」合照，最後合照也未見希魯阿諾夫身影。

這一幕與2022年4月形成鮮明對比，當時即便希魯阿諾夫只是以線上方式參與華府G20會議，仍引發各國對俄羅斯入侵烏克蘭的強烈譴責，並促使美國、英國、加拿大與歐洲央行官員集體離席抗議。

白宮發言人德賽（Kush Desai）告訴法新社，川普政府正與俄方合作，力促達成一項協議，「終結總統強烈譴責的無盡流血」。

他表示：「只要有助於達成這一目標，總統和執政團隊絕不會迴避與相關人士溝通。」

本次G20主要經濟體的財政部長與中央銀行總裁是在北卡羅來納州艾西維爾（Asheville）展開兩天的會談。美國輪值G20主席國，華府正努力號召夥伴加強對伊朗經濟施壓，並探索促進全球經濟成長的辦法。

川普 G20

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