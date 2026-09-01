快訊

尼泊爾洪災逾950死、4400人失蹤 家屬將希望寄託手機最後訊號

梅西貼手寫信宣布退出國家隊 催淚全文揭「世足決賽後就寫好」

低壓帶影響 大雨特報範圍擴大 7縣市慎防短延時強降雨

川普喊美GDP成長上看20% 稱不該升息 CNBC：近80年僅發生過一次

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國總統川普聲稱，美國GDP成長率上看20%，而即使經濟高速成長，聯準會也不該升息。路透
美國總統川普聲稱，美國GDP成長率上看20%，而即使經濟高速成長，聯準會也不該升息。路透

美國總統川普周一表示，美國經濟成長率有可能高達20%，但他認為，就算經濟高速增長，也不該是聯準會升息的理由。

川普在白宮橢圓形辦公室表示：「我們的GDP可能成長14%、15%、16%，甚至20%。經濟增長成功不會引發通膨。」川普持續施壓，希望降低借貸成本，聯準會官員則正設法因應高於2%目標的通膨。

聯準會7月將基準利率維持在3.5%至3.75%不變，但有三名決策官員持反對意見，主張升息1碼。許多聯準會觀察人士預期，聯邦公開市場委員會（FOMC）將在9月的下次會議上升息。

財經媒體CNBC指出，川普提到的經濟成長水準，在現代美國史上只出現過一次。自1947年有數據以來，實質GDP年化成長率僅有一季達到20%以上，那是2020年第3季，經濟在疫情期間大規模停擺後重啟，年化成長率高達34.9%，但此前一季萎縮28%。

美國的次高紀錄是1950年第1季，實質GDP年化成長率達到16.7%，當時美國與全球剛走出第二次世界大戰、嬰兒潮世代出生。往後近80年間，除2020年第3季外，再沒有任何一季達到20%。

目前美國經濟成長速度遠低於前述水準。根據美國經濟分析局（BEA）的最新估算，2026年第2季實質GDP年化成長率為1.5%，低於第1季的2.1%。

川普將經濟可能加速成長，當成聯準會應降息而非升息的另一項理由。他說：「我們應該要有全球最低的利率。」他抱怨，以前數據亮眼時，利率會走低，如今卻走高，因為聯準會太害怕通膨。

經濟強勁成長未必引發通膨。如果生產力和產能跟著需求一起提升，經濟可以快速擴張，物價不會明顯上漲；但如果需求成長速度超過了經濟供應商品和服務的能力，就可能推高物價。

升息 川普 GDP

延伸閱讀

華許與貝森特相背 堅持升息壓通膨

華許點燃9月升息押注 債券投資人仍不買帳

央行9月是否升息？合庫徐千婷：央行的腳是否踩下去看四個因素

美股迎戰9月魔咒…油價升息夾擊 輝達聯發科結盟逆撐費半

相關新聞

SpaceX攻燃氣渦輪 規劃自行生產零組件

AI用電大戰進入搶燃氣渦輪新階段。電網建設追不上資料中心擴張，連SpaceX也積極投入燃氣渦輪發電，以解AI電荒，亞馬遜、Google、微軟及OpenAI等科技巨擘也紛紛轉向天然氣發電；GE Vernova更透露，2030年前燃氣渦輪產能已被訂滿。

美股迎戰9月魔咒…油價升息夾擊 輝達聯發科結盟逆撐費半

美國股市周一收低，中東戰事再度緊張，推升油價及美債殖利率，也加深市場對通膨及聯準會（Fed）9月升息的疑慮。投資人並等待本周就業報告及9月11日公布的消費者物價，判斷Fed是否真會緊縮貨幣政策。

貝森特號召G20成員國：檢討與中國貿易條件

美國財政部長貝森特八月卅日表示，他將號召廿國集團（Ｇ20）成員國重新檢視和中國大陸的貿易條件，以縮減全球失衡，並促使北京調整經濟結構，降低對出口依賴轉向國內消費。大陸外交部發言人郭嘉昆昨回應時強調，中方從不刻意追求貿易順差，反對各種形式的單邊關稅措施。

沒人接班 日企驚爆轉讓潮

人口萎縮與工作態度的轉變，正打破日本企業過往由家族成員接班的傳統。不少企業主的子女無意繼承家業，因此把公司出售給私募基金或搜索基金，日益成為確保事業存續的方式。

Mac Mini犀利 獲OpenAI、Anthropic大量採購租用

The Information報導，OpenAI近幾個月買進數以萬計的Mac Mini與Mac Studio，以因應強化學習與代理需求。Anthropic也透過亞馬遜雲端運算服務（AWS），租用Mac Mini，進行類似作業，凸顯這兩家積極投入AI基建的巨頭，也依賴消費者擺放在螢幕下方的蘋果小型桌機。'

貝森特直接施壓了！當面告訴日本財相與央行總裁 日本該升息了

日本媒體NHK引述對一名美國官員的採訪報導，美國財長貝森特向日本財務大臣片山皋月及日本銀行（BOJ，央行）總裁植田和男表示，日本的下一步應該是升息。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。