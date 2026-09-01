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Anthropic算力大進補 傳350億美元牽手Lambda 輝達幕後包下資料中心

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
輝達既投資 Lambda、賣晶片給 Lambda，還替 Lambda 把資料中心容量準備好。美聯社
輝達既投資 Lambda、賣晶片給 Lambda，還替 Lambda 把資料中心容量準備好。美聯社

輝達（NVIDIA）在人工智慧（AI）基礎設施版圖扮演的角色愈來愈深，不只賣晶片、投資雲端業者，如今還親自承租資料中心，替AI業者取得昂貴算力鋪路。據報導Anthropic已和輝達投資的雲端業者Lambda簽署價值350億美元的雲端運算合約，背後資料中心的承租方正是輝達。

華爾街日報報導，這座資料中心位於德州紐埃塞斯郡，由比特幣礦商兼資料中心開發商Hut 8興建。輝達數周前和Hut 8簽約取得容量，再由Lambda使用這座資料中心，裝設向輝達採購的晶片。Lambda本身也是輝達投資的公司。

這套錯綜複雜的安排，再度凸顯輝達正協助Anthropic等非投資等級企業取得昂貴運算資源，同時也讓新興雲端業者Lambda不必自行尋找資料中心，就能拿下Anthropic的龐大合約。

Anthropic今年因產品需求快速成長，一度面臨算力供應吃緊，近日積極搶訂雲端容量。Anthropic上月才和另一家獲輝達投資的新興雲端業者Nscale簽署450億美元合約，租用西維吉尼亞州據點的輝達算力。

Hut 8今年7月曾透露，一家「高投資等級企業」已簽下15年租約，包下德州整座700 MW園區，但未公布承租戶身分。這座耗資200億美元的設施，設計上可支援輝達晶片。

Anthropic搶算力，背後都有輝達。CODEX協作
Anthropic搶算力，背後都有輝達。CODEX協作

輝達 Anthropic

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