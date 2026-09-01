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貝森特直接施壓了！當面告訴日本財相與央行總裁 日本該升息了

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美國財長貝森特出席G20財長與央行首長會議。路透
美國財長貝森特出席G20財長與央行首長會議。路透

日本媒體NHK引述對一名美國官員的採訪報導，美國財長貝森特向日本財務大臣片山皋月及日本銀行（BOJ，央行）總裁植田和男表示，日本的下一步應該是升息

報導指出，日本官員表示，貝森特是在美國北卡羅來納州舉行的G20財長與央行首長會議期間，在場邊與片山及植田會面。

這些官員會面交談前，路透稍早報導，貝森特表示，他預期日銀在貨幣政策方面會有「合適之舉」。目前市場正密切關注日銀9月17日至18日的貨幣政策會議，同時對日銀進一步升息的預期正在升高。

另外，貝森特接受CNBC訪問時也表示，他預期日本政府和日銀將採取有助於日圓走強的措施。

日圓兌美元匯率今天盤初維持在159.8日圓左右，周一（8月31日）升值0.22%，脫離160日圓。此前美日在7月31日聯手干預匯市，曾拉抬日圓一波，但如今又貶回160日圓附近。

貝森特 央行 升息

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