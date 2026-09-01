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台積電ADR跌0.5% 較台北交易溢價縮至個位數
台積電ADR周一下跌0.5%，收在415.32美元，較台北交易溢價縮為9.4%。
台指期夜盤收盤漲1點，收在45,974點。台灣加權股價指數周一下跌202.986點，收在46,128.47點。台積電（2330）跌0.6%收在2,405元。
美國股市周一收低，中東戰事再度緊張，推升油價及美債殖利率，也加深市場對通膨及聯準會（Fed）9月升息的疑慮。投資人並等待本周就業報告及9月11日公布的消費者物價，判斷Fed是否真會緊縮貨幣政策。
道瓊工業指數下跌374.09點，跌幅0.7%，收在53,185.90點；標普500指數下跌25.62點，跌幅0.3%，收7,686.14點；那斯達克綜合指數下跌31.53點，跌幅0.1%，收在26,370.89點。
費城半導體指數上漲0.6%，輝達（NVIDIA）漲1.5%。輝達將投資聯發科（2454）35億美元，深化與這家台灣晶片業者的合作。輝達正積極爭取更多業者開發可接入其資料中心生態系的晶片，進一步鞏固市場主導地位。
個股ADR代碼ADR收盤（換算後）漲跌幅（%）台北上市股票收盤價溢價率（%）
台積電 TSM 2,631.22 -0.53 2,405.00 9.41
日月光投控 ASX 585.23 -2.20 584.00 0.21
聯電 UMC 125.95 +0.45 129.00 -2.37
中華電 CHT 136.88 +0.51 136.00 0.64
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