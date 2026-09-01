美股迎戰9月魔咒…油價升息夾擊 輝達聯發科結盟逆撐費半

美國股市周一收低，中東戰事再度緊張，推升油價及美債殖利率，也加深市場對通膨及聯準會（Fed）9月升息的疑慮。投資人並等待本周就業報告及9月11日公布的消費者物價，判斷Fed是否真會緊縮貨幣政策。

道瓊工業指數下跌374.09點，跌幅0.7%，收在53,185.90點；標普500指數下跌25.62點，跌幅0.3%，收7,686.14點；那斯達克綜合指數下跌31.53點，跌幅0.1%，收在26,370.89點。

費城半導體指數上漲0.6%，輝達（NVIDIA）漲1.5%。輝達將投資聯發科（2454）35億美元，深化與這家台灣晶片業者的合作。輝達正積極爭取更多業者開發可接入其資料中心生態系的晶片，進一步鞏固市場主導地位。台積電（2330）ADR跌 0.5%。

美股三大指數8月全數上漲，那斯達克表現最佳，道瓊則連續五個月收高，創2024年11月來最長連漲紀錄。不過，9月向來是美股最疲弱的月份，標普500過去30年9月平均下跌0.8%，其他月份平均上漲0.9%。戰事、油價、利率及季節性賣壓交會，將使本月行情面臨更大考驗。

美軍周日攻擊荷莫茲海峽上的伊朗火箭發射裝置，伊朗隨後攻擊阿拉伯聯合大公國及約旦，打破約一個月來的平靜，也使市場對海峽航運恢復正常的希望落空。

10月交割的西德州中級原油（WTI）上漲2.8%，收每桶85.76美元；布蘭特原油上漲1.3%，8月底收在90美元以上。美國原油8月行情劇烈震盪，但全月仍上漲1.3%。

能源股受油價上漲帶動，成為標普500指數表現最佳類股，上漲2.1%，和資訊科技股是唯二上漲的類股。油田服務商SLB勁揚4.8%，戴文能源（Devon Energy）上漲2.4%，哈里伯頓（Halliburton）及貝克休斯（Baker Hughes）均上漲逾1.8%。

美國10年期公債殖利率由上周五的4.721%升至4.757%，創2025年1月來最高。Fed主席華許上周重申抗通膨決心，加上能源價格走高，使貨幣市場認為9月升息的機率高於不升息，芝商所FedWatch顯示升息1碼的機率超過65%。

不過，美國財政部長貝森特接受CNBC訪問時，列舉Fed按兵不動的理由。他表示，目前面對的是供給衝擊，按照以往做法，除非價格上漲進一步產生第二輪或第三輪影響，否則不會升息。

摩根士丹利旗下E*Trade策略師拉金（Chris Larkin）指出，就業數據若意外強勁，市場可能視為利空，因為這會進一步提高升息預期。摩根大通策略師泰勒（Andrew Tyler）則認為，本周五就業報告相當關鍵，但鑑於華許認為美國已達充分就業，9月11日的通膨數據更為重要。他已轉為短期審慎看待美股，但認為經濟及企業獲利仍可支撐中期行情。

個股方面，亞馬遜（Amazon）下跌2.5%。美國聯邦貿易委員會（FTC）控告亞馬遜操縱價格，誘使廣告商支付更高費用推銷商品。蘋果（Apple）在庫克（Tim Cook）擔任執行長的最後一天回落0.9%；庫克2011年接掌蘋果以來，股價累計上漲逾2,200%。