中東地區情勢緊張 美國股市大多收低

美國財政部長貝森特八月卅日表示，他將號召廿國集團（Ｇ20）成員國重新檢視和中國大陸的貿易條件，以縮減全球失衡，並促使北京調整經濟結構，降低對出口依賴轉向國內消費。大陸外交部發言人郭嘉昆昨回應時強調，中方從不刻意追求貿易順差，反對各種形式的單邊關稅措施。

2026-09-01 01:23