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中東地區情勢緊張 美國股市大多收低
美國與伊朗時隔大約一個月首次互相攻擊，中東地區緊張局勢再次升溫推升了國際油價，投資人擔憂這會進一步加劇通膨壓力，使華爾街股市主要指數今天收盤大多挫跌。
道瓊工業指數下挫374.09點或0.70%，收53185.90點。
標準普爾500指數下滑25.62點或0.33%，收7686.14點。
那斯達克指數下跌31.53點或0.12%，收26370.89點。
費城半導體指數上漲65.39點或0.57%，收11535.05點。
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