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中國駐美大使謝鋒：今年是中美關係大年

聯合報／ 記者張鈺琪／綜合報導
大陸駐美大使謝鋒表示，今年是中美關係的「大年」，應推動中美民間交往和人文交流走深走實，為兩國關係注入更多民間力量。 圖／取自大陸駐美大使館
大陸駐美大使謝鋒表示，今年是中美關係的「大年」，應推動中美民間交往和人文交流走深走實，為兩國關係注入更多民間力量。 圖／取自大陸駐美大使館

大陸國家主席習近平預計九月廿四日訪問美國，中國駐美大使謝鋒近日表示，今年是中美關係的「大年」，五月兩國元首在北京「歷史性、標誌性會晤」，確立「中美建設性戰略穩定關係」新定位，為中美關係「行穩致遠把舵定向」。

據大陸駐美大使館發布，謝鋒當地時間八月廿九日在華盛頓中國文化節開幕致詞表示，今年是中美關係的「大年」，他引述習近平表示，中美關係「希望在人民，基礎在民間，未來在青年，活力在地方」。並稱習近平提出的「五年五萬」倡議已提前二年半實現目標，兩國青年日益成為中美友好的生力軍。

謝鋒稱，最近美國友人「賽考斯」與「治沙英雄」殷玉珍重逢受到關注，讓外界看到「兩國人民攜手可以把世界建設得更美好」。他呼籲推動中美民間交往和人文交流走深走實，為兩國關係新定位注入源源不斷的民間力量。

針對美國擬以「產能過剩」為由，對大陸商品額外加徵百分之七點五關稅。共青團旗下「中國青年網」評論部負責人周成洋分析，這暴露美方「既想施壓、又試圖控制衝突升級」的矛盾心理，對內展示強硬，對外又不願徹底翻臉。周成洋強調，中方底線始終清晰，「要談，大門敞開；要打，奉陪到底」。

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