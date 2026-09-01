貝森特號召G20成員國：檢討與中國貿易條件

北京：反對任何形式單邊主義

美國財政部長貝森特八月卅日表示，他將號召廿國集團（Ｇ20）成員國重新檢視和中國大陸的貿易條件，以縮減全球失衡，並促使北京調整經濟結構，降低對出口依賴轉向國內消費。大陸外交部發言人郭嘉昆昨回應時強調，中方從不刻意追求貿易順差，反對各種形式的單邊關稅措施。

Ｇ20財金首長八月卅一日在北卡州艾許維爾舉行會議，貝森特會前對路透表示，大陸貨品目前大量湧向全球，「全球無法承受中國擁有一點二兆美元貿易順差。中國經濟相當疲弱，正試圖靠出口擺脫困境，但須調整經濟結構。」

美國已透過高關稅及全面禁令，擋住許多大陸貨品，包括禁止進口大陸汽車。貝森特表示，他去年已提醒其他工業國家，大陸進口貨品激增將造成壓力，如今這些國家「正面臨若干非常嚴峻的選擇」。

郭嘉昆昨回答相關提問表示，中美經貿關係本質是互利共贏，中方堅持高水準對外開放，以大陸的大市場為包括美國在內的各方提供新機遇。他強調，中美應當共同落實好兩國元首重要共識，在平等、尊重、互惠的基礎上協商解決有關問題，維護好當前經貿領域來之不易的良好情勢。

二○二五年，大陸貨物貿易順差達一點一九兆美元，創歷史新高。今年前七月，大陸貿易順差約六八七四億美元，市場預期今年大陸順差將達約一點三兆美元。

美財長：廣場協議難解決失衡

貝森特還表示，他計畫在Ｇ20會議期間與中國人民銀行行長潘功勝舉行雙邊會談，但不願透露細節。

部分經濟學家及歐洲領袖主張，各國應聯手推動人民幣升值，但貝森特質疑這種做法的成效。國際貨幣基金（ＩＭＦ）估計，人民幣最多可能低估百分之廿一。

貝森特認為，仿效一九八五年各國聯手推升貨幣兌美元匯率的「廣場協議」，並不能解決貿易失衡。他說，把「新廣場協議」視為答案，是「這只是圖省事，迴避真正的貿易問題」。真正的問題是大陸提供過多產業補貼，以及國內需求疲弱。

川習會前 美中談經貿、AI規範

貝森特表示，川普及中國大陸國家主席習近平預定九月底在白宮會面，在此之前，他是否會與大陸國務院副總理何立峰當面會談，目前仍不清楚。

貝森特說，美中官員將在川習會前繼續磋商，討論調降非戰略性商品關稅，也將制定ＡＩ防護規範，避免能力強大的ＡＩ模型落入非國家行為者手中。

他說：「我認為，雙方各有約三百億美元非戰略性、非關鍵商品可取消關稅。」