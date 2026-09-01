美伊又開火油價走高 布蘭特飆破90美元

美伊時隔約一個月來首次相互發動攻擊，加上德黑蘭當局宣稱，一艘油輪在荷莫茲海峽誤觸兩枚水雷後起火；油價隨即因供應風險再起而走高，布蘭特漲破每桶90美元。美國總統川普8月31日則發文說，伊朗正式成為失敗的國家。

根據彭博資訊的報價，布蘭特原油11月期貨31日漲逾3%至每桶91美元；西德州原油10月期貨揚升3.5%，報每桶86.33美元。歐洲天然氣價格也同步上揚。

高盛分析師格里斯比及史圖文分析：「中東及俄羅斯煉油廠遇襲次數增加，使原已吃緊的全球煉油產能進一步受限，成品油利潤因而升至新高。柴油仍是這波漲勢的核心。」

高盛預估，明年美國以布蘭特原油煉製一桶柴油的平均利潤為63美元，歐盟為49美元，遠高於先前預估的27美元及19美元。

美國與伊朗在荷莫茲海峽短暫降溫數周後，軍事衝突再度升高。美軍30日空襲伊朗革命衛隊在拉拉克島（Larak Island）上的兩座發射器，伊朗隨即對阿聯與約旦發動攻擊，還以顏色。

美國中央司令部發言人霍金斯表示，美軍觀察到伊朗伊斯蘭革命衛隊正準備發射載有水雷的火箭，將水雷布入荷莫茲海峽，因此先行發動攻擊。伊朗半官方的塔斯尼姆通訊社報導，美軍以無人機空襲拉拉克島，造成數名軍人和平民死傷。

軍事行動之外，川普政府也以經濟壓力逼迫伊朗談判。美國財長貝森特揚言對伊朗及其貿易夥伴發動經濟猛攻，包括制裁協助與伊朗交易的銀行。美國財政部上周提出規則草案，擬切斷埃及第二大銀行埃及銀行（Banque Misr）在阿拉伯聯合大公國的分行與美國金融體系的往來。貝森特並表示，本周將制裁第二家與伊朗有業務往來的銀行。