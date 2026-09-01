貝森特矛頭對準大陸 喊話G20檢視貿易條件

路透報導，美國財政部長貝森特表示，他將號召20國集團（G20）成員國重新檢視和中國大陸的貿易條件，以縮減全球失衡，並促使北京調整經濟結構，降低對出口的依賴、轉向國內消費。

大陸外交部昨（31）日回應，中美經貿關係的本質是互利共贏，中方從不刻意追求貿易順差，反對各種形式的單邊關稅措施。

貝森特在G20財金首長會議前受訪時表示，大陸貨品目前大量湧向全球，這種情況難以持續，儘管美國對大陸的貿易情況正「迅速改善」。

貝森特說：「全球無法承受中國擁有1.2兆美元貿易順差。中國大陸經濟相當疲弱，正試圖靠出口擺脫困境，但必須調整經濟結構。」

美國已透過高額關稅及全面禁令，把許多大陸貨品擋在市場之外，包括禁止進口大陸汽車。貝森特說：「其他國家都必須重新檢視與中國的貿易條件。」美國也推動G20發表聯合聲明，要求縮小貿易及經常帳失衡。

美國人口普查局數據顯示，川普2025年重返白宮後加徵的關稅，已使美國今年上半年對大陸貿易逆差降至739億美元，較去年同期減少三分之一。

部分經濟學家及歐洲領袖主張，各國應聯手推動人民幣升值，但貝森特質疑這種做法的成效。國際貨幣基金（IMF）估計，人民幣最多可能低估21%。

貝森特認為，仿效1985年各國聯手推升貨幣兌美元匯率的「廣場協議」，並不能解決貿易失衡。他說，把「新廣場協議」視為答案，「這只是圖省事，迴避真正的貿易問題」。真正的問題是中國大陸提供過多產業補貼，以及國內需求疲弱。

談到下一次美中高峰會，貝森特表示，川普及大陸國家主席習近平預定9月底在白宮會面，美中官員將在峰會前繼續磋商。