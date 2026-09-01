聽新聞
0:00 / 0:00

沒人接班 日企驚爆轉讓潮

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
人口老化正打破日本企業過往由家族成員接班的傳統。路透
人口老化正打破日本企業過往由家族成員接班的傳統。路透

人口萎縮與工作態度的轉變，正打破日本企業過往由家族成員接班的傳統。不少企業主的子女無意繼承家業，因此把公司出售給私募基金或搜索基金，日益成為確保事業存續的方式。

共同社報導，全球最大神戶牛連鎖店「吉祥吉」創辦人赤木清美現年65歲，他正面臨愈來愈多日本年邁企業主所面對的一個問題：誰來繼承公司？

由於沒有繼承人願意管理其旗下50家餐廳，赤木選擇了日本繼承危機中日益常見的一個解決方案，透過出售事業，以確保其未來。他去年7月將吉祥吉的多數股權賣給精品巨擘LVMH支持的美國私募基金L Catterton。赤木的決定反映了一種更廣泛的轉變，即中小企業主在找不到繼承人時，會把企業轉讓。

子女繼承家族企業的傳統觀念正在減弱。2025年的一項調查顯示，近三分之二企業主的子女無意接手企業，通常是因為他們想追求不同的職業道路。

日本大型併購仲介商Strike估計，日本去年約發生1.3萬至1.4萬件併購交易。社長金田和也表示，隨著老邁企業主退場，中小企業併購案過去20年已增長約十倍。金田表示，日本逾95%企業都是中小企業，「如果企業繼承無法順利進行，日本經濟成長恐將停滯或甚至下滑」。他表示，日本企業主正開始更公平考慮家族繼承、員工繼承和併購。

併購之所以變得具吸引力，也因為這能保住就業、維持企業關係，並允許企業主在解除個人貸款擔保的同時把股份變現。

政府最新報告表示，雖然近年來繼承人短缺問題有所緩解，但企業主仍過度集中在老年人口，60歲以上長者占了中小企業主超過一半。

成城大學研究小企業政策和日本經濟的教授後藤康雄表示，阻礙已不再只是尋找繼承人，還有要說服年輕世代接管企業是值得的。若沒有繼承人，「地方中小企業的消失可能削弱就業、供應鏈和這個國家的產業基礎」。

神戶牛 私募基金 繼承人

延伸閱讀

點子農場／三意企業家 以生意養公益

1分鐘看世界／阿聯總統胞弟入股美加密銀行 川普家族海外爭議升溫

升息循環再啟 日本銀行股迎獲利順風

日股基金利多連環秀 今年來指數頻創高

相關新聞

SpaceX攻燃氣渦輪 規劃自行生產零組件

AI用電大戰進入搶燃氣渦輪新階段。電網建設追不上資料中心擴張，連SpaceX也積極投入燃氣渦輪發電，以解AI電荒，亞馬遜、Google、微軟及OpenAI等科技巨擘也紛紛轉向天然氣發電；GE Vernova更透露，2030年前燃氣渦輪產能已被訂滿。

貝森特號召G20成員國：檢討與中國貿易條件

美國財政部長貝森特八月卅日表示，他將號召廿國集團（Ｇ20）成員國重新檢視和中國大陸的貿易條件，以縮減全球失衡，並促使北京調整經濟結構，降低對出口依賴轉向國內消費。大陸外交部發言人郭嘉昆昨回應時強調，中方從不刻意追求貿易順差，反對各種形式的單邊關稅措施。

沒人接班 日企驚爆轉讓潮

人口萎縮與工作態度的轉變，正打破日本企業過往由家族成員接班的傳統。不少企業主的子女無意繼承家業，因此把公司出售給私募基金或搜索基金，日益成為確保事業存續的方式。

Mac Mini犀利 獲OpenAI、Anthropic大量採購租用

The Information報導，OpenAI近幾個月買進數以萬計的Mac Mini與Mac Studio，以因應強化學習與代理需求。Anthropic也透過亞馬遜雲端運算服務（AWS），租用Mac Mini，進行類似作業，凸顯這兩家積極投入AI基建的巨頭，也依賴消費者擺放在螢幕下方的蘋果小型桌機。'

美股ETF吸金 近一周淨流入298億美元

輝達亮眼財報延續市場對AI樂觀期待，但聯準會主席華許於全球央行年會偏鷹談話，導致科技股上周五回落。過去一周整體股票型ETF資金淨流入443.1億美元，連22周淨流入，其中美國市場吸引298.6億美元，歐洲、日本與中國市場亦分別獲13.4億、3.5億與3.2億美元，亞洲與東歐市場則分別獲1.5億與0.1億美元，僅拉美市場遭3.3億美元淨流出。

日本政府明年度預算將創高 估達8,950億美元

日媒據各部會向財務省提交的支出規劃，算出2027年度預算需求達到約143兆日圓（8,950億美元），規模創新高，也遠超本年度所提出的122.4兆日圓，反映當局將大舉擴張人工智慧（AI）、半導體與國防等戰略投資。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。