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日本政府明年度預算將創高 估達8,950億美元

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電

日媒據各部會向財務省提交的支出規劃，算出2027年度預算需求達到約143兆日圓（8,950億美元），規模創新高，也遠超本年度所提出的122.4兆日圓，反映當局將大舉擴張人工智慧（AI）、半導體與國防等戰略投資。

預算要求大幅膨脹，原因包括新設的成長投資額度不設上限，及採取整合預算框架，會納入以往透過追加預算執行的項目。

有官員表示，這次約143兆日圓的預算要求，應與140.6兆日圓比較，因後者是2025年度追加預算和2026年度初始預算的合計金額。

在經產省申請的7.8兆日圓中，有6.3兆日圓將投入「強大而繁榮的日本」項目，反映日相高市早苗的振興經濟政策。其中約2兆日圓將用於AI、半導體及機器人；6,800億日圓用於確保稀土等關鍵礦物供應；2,200億日圓用於強化石腦油供應能力；另有1,800億日圓將與防衛省合作，用於提升國防及軍民兩用能力。

這些投資領域反映日本正面臨的地緣政治與經濟安全挑戰，包括全球強權競逐關鍵科技主導地位、伊朗戰爭擾亂石油與石油產品供應，以及中國利用在稀土市場的優勢，作為外交與經濟施壓工具。

防衛省也將在明年度編列創紀錄的8.9兆日圓預算，較本年度增加0.9%。優先項目包括空中與海上無人機等無人載具、把AI導入軍事資料蒐集與決策，以及改善自衛隊員的工作條件。

首相高市準備在今年稍晚推出新的軍力擴張計畫，最終預算規模可能還會大幅增加。據了解，防衛省的預算申請最終可能增至超過10兆日圓。

隨日本面臨日益升高的區域安全挑戰，包括中國在日本周遭更頻繁的軍事活動，以及俄羅斯與北韓日益深化的安全合作，日本下一份中期國防支出計畫預料將更加昂貴。

日圓 日本 預算

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