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日圓貶破160 官方警戒
日圓8月31日盤中再次貶破160，提高當局干預的可能性，也使投資人更加關注美日是否會再次出手支撐日圓。分析師則認為單靠干預很難扭轉日圓長期弱勢的格局。
外匯分析師指出，「就關鍵價位而言，161是第一個需要關注的門檻，接下來則是162.9–163.3區間，這是當局上一次進行干預的價位」。
路透問美國財政部長貝森特，日本銀行（央行）是否應考慮連續升息，遏止日圓貶勢？貝森特說，日銀總裁植田和男獲得首相高市早苗支持，相信他會在貨幣政策上「作出正確決定」。
被問到日銀是否應更積極升息時，貝森特說：「我不會告訴他們該怎麼做。我要說的是，我認為安倍經濟學大概已經走到盡頭；那是一套推動再通膨的政策。」
安倍經濟學由已故日本首相安倍晉三於2013年推出，結合大規模貨幣寬鬆、擴張財政支出及提高日本經濟成長潛力等措施，目的在使日本擺脫長期通縮。
被問到日圓走勢是否仍然失序時，貝森特回答：「不會，我認為走勢控制得還不錯。」
20國集團（G20）財金首長將自8月31日起，在美國北卡羅來納州阿什維爾舉行兩天會議。貝森特表示，他計劃在會議期間和植田和男會面。貝森特說：「我認識他15年了。他是一位傑出的經濟學家。我認為，市場低估了他看市場的眼光。」
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