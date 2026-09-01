全球航運供應鏈再拉警報 貨櫃、散裝運價漲勢蠢動

美伊戰火再起，全球航運供應鏈再度拉響警報，貨櫃、散裝運價跟著蠢動。貨櫃輪短期重返紅海無望，歐洲線有效運力持續遭到繞航消耗；北美線又受到巴拿馬運河水量不足、通航重量受限影響，兩大主力航線供給同步壓縮，運價短期不易走弱。

美國中央司令部證實30日對伊朗拉拉克島發動攻擊，美伊沉寂一個月後戰火再起。由於衝突位置鄰近全球重要能源運輸咽喉，若局勢進一步升高，航運市場恐同時面臨油價上揚、繞航成本增加及有效運力吃緊等衝擊。

航運業者指出，第3季正值傳統旺季，乾散貨需求逐步升溫，加上地緣政治推升航程及運力變化，散裝市場下半年可望優於上半年；貨櫃航運則持續受到紅海、巴拿馬運河等關鍵航道干擾，供需緊張態勢可能一路延續至第4季。

對貨櫃航運而言，紅海安全情勢仍未明朗，船公司恢復紅海航行的條件尚未成熟。亞洲至歐洲航線若持續繞行好望角，不僅拉長航程、增加燃油消耗，也占用更多船舶周轉時間，使市場有效運力下降；若港口塞港及船期延誤同步發生，歐洲線供給調度難度將進一步升高。北美線則受到巴拿馬運河水量不足及通航條件轉差影響，船舶載重、過河效率受到限制，市場近期更頻傳高額插隊費。船公司有效供給減少後，必須重新調整航線及運力配置。當紅海與巴拿馬運河兩大節點同時受阻，全球貨櫃有效運力進一步壓縮，將對運價形成強力支撐。

散裝航運則迎接下半年旺季，鐵礦砂、穀物等大宗商品海運需求逐步回溫，加上地緣政治造成航程拉長、噸海浬需求增加，有利散裝運價維持高檔。