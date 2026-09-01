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SpaceX攻燃氣渦輪 規劃自行生產零組件

經濟日報／ 本報綜合報導
外電報導，馬斯克旗下SpaceX將在德州自建鑄造廠，生產燃氣渦輪葉片與導葉。（路透）
外電報導，馬斯克旗下SpaceX將在德州自建鑄造廠，生產燃氣渦輪葉片與導葉。（路透）

AI用電大戰進入搶燃氣渦輪新階段。電網建設追不上資料中心擴張，連SpaceX也積極投入燃氣渦輪發電，以解AI電荒，亞馬遜、Google、微軟及OpenAI等科技巨擘也紛紛轉向天然氣發電；GE Vernova更透露，2030年前燃氣渦輪產能已被訂滿。

業內指出，燃氣渦輪機所需葉片相關零組件鑄造門檻極高，台鏈業者在各大AI巨擘爭相投入下，百德、榮剛、寶一、漢翔及長榮航太等「台灣航太五虎」，可望分食設備、材料與零組件商機。

外電報導，馬斯克旗下SpaceX將在德州自建鑄造廠，生產燃氣渦輪葉片與導葉。馬斯克表示，SpaceX與特斯拉正各自全速打造年產100GW的太陽能產能，但未來數年仍須由天然氣發電支撐初期用電；若自行生產葉片與導葉，最多可讓渦輪機提前18個月運轉，讓xAI避開一路排至2030年的訂單隊伍。

連馬斯克都決定親自跨入製造，反映燃氣渦輪已躍升為AI戰略設備。據悉，燃氣渦輪機的供應吃緊的核心在於葉片與導葉。相關零件須承受高速、高溫及極大作用力，製程橫跨鎳基超合金、精密鑄造、冷卻孔、熱障塗層與非破壞檢測，交期長達60至90周。目前全球僅四家公司具備工業規模鑄造能力，產能均已滿載，使既有航空引擎供應鏈成為燃氣渦輪擴產的重要後援。

台灣航太五虎中，百德旗下Winbro專攻航空及工業燃氣渦輪高壓葉片的雷射、放電與電化學加工設備，客戶涵蓋GE、勞斯萊斯、Honeywell及普惠，最接近新建產線的設備需求。

榮剛站在材料上游，特殊合金可應用於燃氣、蒸氣渦輪葉片及燃燒筒罩，並取得GE、西門子及東芝等系統廠認證，可望受惠高溫合金需求升溫。

寶一主攻發動機燃燒段與渦輪段，具備超合金加工、熱處理、焊接、電漿噴塗與非破壞檢測能力，相關製程獲多家國際引擎廠認證，可爭取葉片後段加工、塗層及檢測商機。

漢翔的客戶涵蓋全球主要引擎大廠，也與GE Gas Power合作燃氣發電機組，具備製造、工程建置、控制整合及維運能力，可扮演供應鏈整合平台。長榮航太則擁有多軸CNC、超合金加工、精密量測及量產管理能力，可爭取葉片、導葉組合件等後段加工。

SpaceX 燃氣 OpenAI

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