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高頻寬記憶體現貨價飆漲

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電

高頻寬記憶體（HBM）的現貨價，如今漲到大概為合約價的五倍，反映三星電子把七成記憶體產能用於長期合約的衝擊，以及生產新一代HBM壓低良率，使現貨更加炙手可熱。

首爾經濟日報報導，據記憶體市場研究公司MegaGrid Supply，36GB的HBM3E現貨價為2,100美元（約287萬韓元），長約價則大致為50萬-70萬韓元，意味現貨價是長約價的四到五倍。另外，新一代HBM「HBM4」，16層現貨價為3,500美元。

現貨市場吃緊的原因之一，是三星與SK海力士的核心銷售結構轉向長約。業界人士透露，2031年為止，三星記憶體部門把七成產能用於長約。

與此同時，業者擴大出貨HBM4給科技巨擘輝達等，也吸走DRAM供給、推升價格。HBM4還在量產初期階段，良率低於前代的HBM3E，生產時需要更多DRAM，加劇整體供給短缺。

南韓半導體產業協會主管安基賢（音譯）說：「新一代HBM的良率往往會下降，HBM4售價幾乎是前代的兩倍，原因是記憶體製造商增產之際，會用掉更多DRAM產能，降低出口總量」。

受此影響，南韓7月DRAM出口量下滑13.2%，但出口金額不減反增，提高18.5%。

記憶體 三星 SK海力士

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