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歐盟將嚴管三線上平台

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

由於在歐盟的每月用戶達到4,500萬人門檻，ChatGPT、社群論壇Reddit和遊戲平台Roblox將面臨當地更嚴格的監管規定，包括必須移除非法內容，否則恐將面臨巨額罰款。

歐盟執委會8月31日表示，基於數位服務法（DSA），這三家平台如今將被分類為「超大型線上平台」（VLOP），將需負起移除非法內容、保護隱私和弱勢安全等額外責任，並需繳交透明度報告、詳述風險緩解計畫和繳交年費給歐盟，否則可能面臨高達全球年營收6%的罰款。

數位服務法的設立目的，是透過強迫科技公司實施兒童安全保護措施，來保護其線上體驗。Roblox一直以來都在兒童安全保護上面臨批評，並在近期對兒童通訊對象和遊玩遊戲內容導入了更嚴格的管控。這也象徵數位服務法將把其管轄進一步伸向生成式人工智慧，馬斯克的AI聊天機器人Grok已在該法下面臨調查。

歐盟已開始執行其「人工智慧法」，並根據其競爭規程對AI服務啟動調查，包括Google是否在AI摘要的使用上違法歐盟的競爭原則。

歐盟 平台 門檻

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