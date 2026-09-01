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Mac Mini犀利 獲OpenAI、Anthropic大量採購租用

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
OpenAI近幾個月買進數以萬計的Mac Mini與Mac Studio，以因應強化學習與代理需求。（美聯社）
OpenAI近幾個月買進數以萬計的Mac Mini與Mac Studio，以因應強化學習與代理需求。（美聯社）

The Information報導，OpenAI近幾個月買進數以萬計的Mac Mini與Mac Studio，以因應強化學習與代理需求。Anthropic也透過亞馬遜雲端運算服務（AWS），租用Mac Mini，進行類似作業，凸顯這兩家積極投入AI基建的巨頭，也依賴消費者擺放在螢幕下方的蘋果小型桌機。

這並不意味著蘋果的小型桌電可以取代輝達的H100晶片，需要龐大平行運算的大型模型訓練市場，仍由輝達主導。

不過，能觀看螢幕、把桌面環境保留在記憶體中、操作瀏覽器，並不斷嘗試學習的AI代理，帶來的是另一種運算需求。開發者需要能同時執行大量本機工作階段的設備，而蘋果統一的記憶體架構，讓大型模型和桌面操作任務能在同一套系統上運作，成為一種實際可行的做法。

只要配備足夠的統一架構記憶體，Mac mini也能在本機執行規模大到無法塞進一般消費級GPU顯示記憶體的模型。

蘋果執行長庫克早在4月30日舉行的第2季法說會上表示，Mac mini和Mac Studio可能還要幾個月，才能恢復供需平衡，「這兩款（電腦）都是非常出色的AI及代理式工具平台。」他並表示，消費者對這類用途的認知速度，比蘋果原先預期還快。

MacRumors在4月報導，部分機型的出貨等候時間已拉長至數月，蘋果也停止銷售配備512GB統一記憶體的Mac Studio，基本款Mac mini則一度在蘋果網路商店顯示「目前無法供應」。

蘋果還表示，截至6月該季，Mac營收年增29%至104億美元，成為主要產品類別中成長最快項目。

蘋果通常會把9月重磅發表會的這段時間留給iPhone，以免模糊市場焦點，但這次卻在9月以前就推出新款桌上型電腦，原因在於舊款機型已愈來愈難買到。

如今，這些Mac卻置身於一場更廣泛的AI運算版圖之爭：AI工作究竟要在雲端執行、租用GPU叢集，還是在企業能真正買下並自行掌控的本機硬體上運作。

Google有TPU，亞馬遜有Trainium，輝達有DGX Spark，而蘋果現在突然面臨AI實驗室成批、大量採購Mac mini。但這也讓蘋果面臨一項棘手的營運問題。如果企業需要高記憶體Mac時卻拿不到貨，就會轉向其他硬體。

Mac Mini 蘋果 螢幕

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