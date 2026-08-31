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撼動Google搜尋寶座 外資估Meta今年廣告營收有望超車
外資估計，臉書母公司Meta的廣告營收，有望在今年底超越Google搜尋引擎。另外，OpenAI表示，新推出的廣告服務，營收料達關鍵門檻，於該公司股票掛牌前，證明多元化業務的實力。
Bernstein分析師指出，AI帶動Meta的廣告營收成長。今年第2季增加的數位廣告費用，Meta吃下將近一半。他們估計，若剔除Google Maps與Gmail，Meta營收或許已經追上Google搜尋引擎，並可望在今年底超車。
Bernstein歸功於AI，讓Meta營收大增。AI改善了廣告程序的幾乎所有環節，包括推薦內容、用戶參與度、廣告鎖定、發現產品到下單的時間。
Bernstein指出，Google的核心廣告業務，成長依舊強健。今年第1季搜尋引擎的廣告營收年增19%，搜尋量更達歷來新高。但Google整體廣告部門表現不一，Network與AdSense廣告收入減少4%。
與此同時，OpenAI也宣布，廣告業務的營收年化預估值達10億美元，為該公司「多元化企業模式」的證明。OpenAI 2月開始在美國測試，在ChatGPT聊天機器人加入廣告，推出約200天來，如今服務遍及40多國。
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