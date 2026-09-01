美股ETF吸金 近一周淨流入298億美元

輝達亮眼財報延續市場對AI樂觀期待，但聯準會主席華許於全球央行年會偏鷹談話，導致科技股上周五回落。過去一周整體股票型ETF資金淨流入443.1億美元，連22周淨流入，其中美國市場吸引298.6億美元，歐洲、日本與中國市場亦分別獲13.4億、3.5億與3.2億美元，亞洲與東歐市場則分別獲1.5億與0.1億美元，僅拉美市場遭3.3億美元淨流出。

富蘭克林證券投顧指出，美股、全球股市在來到歷史高位後受多重多空力道拉鋸，儘管企業基本面強勁，美國第2季財報高達87%企業EPS優於預期，平均成長達52.1%，但地緣局勢與關稅談判詭譎，華許鷹派演說更進一步強化聯準會緊縮政策預期，短線市場恐出現波動風險。

展望後市，全球景氣與獲利基本面仍相對穩健具韌性，股市仍具正向前景，但在已開發國家龐大財政赤字加劇長天期債券殖利率上行壓力下，高評級債承壓較重，建議保守穩健型投資人轉向以美國平衡型基金為核心，廣納收益之餘並擴大報酬機會，偏積極者可透過新興市場平衡型基金，參與亞洲AI供應鏈與新興當地債的高息題材。

此外，股市布局持續看好AI驅動下的景氣多頭行情，建議多路並進網羅輪動契機，看好AI生態系擴張（科技／亞洲科技股）、能源基礎建設（公用事業）、生技創新、美國小型股獲利回升及日股復興主題，並搭配黃金及貴金屬產業型基金，分散投組配置。