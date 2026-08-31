美股早盤／美伊睽違一個月再度開戰 三大指數走跌、費半漲0.6%

美股31日早盤走跌，主因是美國和伊朗時隔一個月再度交火，導致油價與殖利率上升。

道瓊工業指數31日早盤下跌0.6%；標普500和那斯達克指數則分別下跌0.4%和0.3%；費城半導體指數漲0.6%；台積電ADR漲1%。

美國中央司令部30日證實，已對伊朗拉拉克島（Larak Island）的兩座火箭發射器發動攻擊。這將是自7月下旬以來美國首次公開揭露的伊朗攻擊，伊朗國營媒體報導，德黑蘭攻擊約旦美軍基地做為報復。

兩國敵意再度升級後，國際油價迅速攀升。美國西德州中級原油期貨大漲逾3%至每桶逾86美元，布蘭特原油期貨也漲逾3%至超過91美元。

美國10年期公債殖利率上漲逾3個基點至4.754%，達到自2025年1月15日來最高水準；30年期殖利率上漲4個基點至5.255%，2年期殖利率小跌不到1個基點至4.342%。聯準會（Fed）主席華許28日在傑克森洞的鷹派發言，使2年期殖利率躍漲12個基點。

投資人也關注在北卡羅萊納州舉行的20國集團（G20）財長與央行總裁會議，並將期待本周發布的一系列數據，包括9月1日將發布的ISM製造業採購經理人指數（PMI），和9月4日的非農就業數據。

市場如今對Fed下次9月會議升息的預期已更加提高。據芝商所FedWatch工具，市場如今預期Fed升息的機率為59.9%，遠高於華許傑克森洞談話前的35.4%。