快訊

獨／竹北市長藍白合大逆轉？林為洲奔走協調 藍白可能共推「他」

震撼彈！「公主遊輪」退出台灣市場 即日起全面停止銷售、官網已關閉

不想等了！馬斯克破解AI缺電就自製渦輪葉片 最快提前18個月

聽新聞
0:00 / 0:00

美股早盤／美伊睽違一個月再度開戰 三大指數走跌、費半漲0.6%

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
美股31日早盤走跌，美伊時隔一個月再度開戰，引發油價上漲和殖利率走升。歐新社
美股31日早盤走跌，美伊時隔一個月再度開戰，引發油價上漲和殖利率走升。歐新社

美股31日早盤走跌，主因是美國伊朗時隔一個月再度交火，導致油價與殖利率上升。

道瓊工業指數31日早盤下跌0.6%；標普500和那斯達克指數則分別下跌0.4%和0.3%；費城半導體指數漲0.6%；台積電ADR漲1%。

美國中央司令部30日證實，已對伊朗拉拉克島（Larak Island）的兩座火箭發射器發動攻擊。這將是自7月下旬以來美國首次公開揭露的伊朗攻擊，伊朗國營媒體報導，德黑蘭攻擊約旦美軍基地做為報復。

兩國敵意再度升級後，國際油價迅速攀升。美國西德州中級原油期貨大漲逾3%至每桶逾86美元，布蘭特原油期貨也漲逾3%至超過91美元。

美國10年期公債殖利率上漲逾3個基點至4.754%，達到自2025年1月15日來最高水準；30年期殖利率上漲4個基點至5.255%，2年期殖利率小跌不到1個基點至4.342%。聯準會（Fed）主席華許28日在傑克森洞的鷹派發言，使2年期殖利率躍漲12個基點。

投資人也關注在北卡羅萊納州舉行的20國集團（G20）財長與央行總裁會議，並將期待本周發布的一系列數據，包括9月1日將發布的ISM製造業採購經理人指數（PMI），和9月4日的非農就業數據。

市場如今對Fed下次9月會議升息的預期已更加提高。據芝商所FedWatch工具，市場如今預期Fed升息的機率為59.9%，遠高於華許傑克森洞談話前的35.4%。

指數 美股 伊朗 美國 美伊

延伸閱讀

本周開盤前 五件國際事不可不知

華許點燃9月升息押注 債券投資人仍不買帳

台股多空因素交戰 法人：短期震盪整理

市場權衡華許放鷹和中東局勢 亞股多收黑

相關新聞

重磅！輝達投資聯發科35億美元 深化雙方合作

輝達投資聯發科35億美元，以深化雙方合作，反映輝達努力說服更多公司，打造可用於輝達資料中心生態系的晶片。

美股早盤／美伊睽違一個月再度開戰 三大指數走跌、費半漲0.6%

美股31日早盤走跌，主因是美國和伊朗時隔一個月再度交火，導致油價與殖利率上升。

都因為AI受惠…高盛指「台灣勝出」！南韓人口老化太快難享紅利

高盛報告指出，台灣和南韓是AI熱潮的兩大受惠國，但南韓人口老化速度太快，AI財富恐怕無法惠及一般民眾。

撼動Google搜尋寶座 外資估Meta今年廣告營收有望超車

外資估計，臉書母公司Meta的廣告營收，有望在今年底超越Google搜尋引擎。另外，OpenAI表示，新推出的廣告服務，營收料達關鍵門檻，於該公司股票掛牌前，證明多元化業務的實力。

ChatGPT遭列歐盟規範名單 首個面臨監管AI聊天機器人

歐洲聯盟（EU）今天將ChatGPT列入須接受更嚴格法律規範的數位服務名單之中，使ChatGPT必須遵守更嚴格的安全規範...

G20財長會議登場！美擬籲加強對伊朗經濟施壓 歐洲官員不滿俄未被排除在外

由美國主辦的20國集團（G20）財政部長會議今天登場，會談重點包括全球失衡、主權債務及產能過剩等議題，且美國財長貝森特擬...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。