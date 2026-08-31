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雅加達省政府推37項投資案 盼吸引國內外投資

中央社／ 雅加達31日專電

印尼財經新聞網CNBC Indonesia今天報導，雅加達省政府宣布推出37項策略性投資計畫，總值約115兆印尼盾（約新台幣2055億元），盼吸引國內外投資者參與，項目涵蓋住宅、飯店、商業、交通運輸、工業物流及公共設施等領域，並由印尼國營企業、雅加達地方政府企業及公共服務機構等單位負責。

雅加達是印尼首都及主要經濟、金融中心，聚集企業與政府機關，也是外資進入印尼的重要據點。雅加達省長阿農（Pramono Anung）今天致詞表示，面對全球局勢不確定，雅加達仍選擇持續發展，強化現有優勢，為未來永續成長奠定基礎。

省政府數據顯示，雅加達第2季經濟成長5.52%，通膨率為2.5%，今年上半年投資實現金額達173.6兆印尼盾。阿農指出，這些數據不只是經濟表現，也是市場對雅加達經濟、投資環境及持續發展能力的信心訊號，政府希望將這股信心轉化為長期投資機會。

為此，阿農邀請投資者參與37項計畫，並指出投資除了為雅加達帶來資金，也可引進技術、專業及創新的商業模式。

報導指出，印尼投資部長羅桑（Rosan Roeslani）說，全球環境變化下，投資者愈來愈重視經濟穩定、法規確定性、可靠基礎建設、人才、可信賴的合作夥伴及長期發展方向。

羅桑表示，雅加達是印尼經濟與金融的門戶，占印尼國內生產毛額（GDP）逾16%，今年上半年投資實現額占全國17.2%；印尼政府希望改善雅加達投資環境、加快許可程序及提高法規確定性，讓投資機會不只停留在招商階段，而能進一步落實為具體項目。

雅加達 印尼 地方政府

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