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ChatGPT遭列歐盟規範名單 首個面臨監管AI聊天機器人

中央社／ 布魯塞爾31日綜合外電報導
歐洲聯盟（EU）今天將ChatGPT列入須接受更嚴格法律規範的數位服務名單之中，使ChatGPT必須遵守更嚴格的安全規範，成為首個面臨這類監管的人工智慧（AI）聊天機器人。路透
歐洲聯盟（EU）今天將ChatGPT列入須接受更嚴格法律規範的數位服務名單之中，使ChatGPT必須遵守更嚴格的安全規範，成為首個面臨這類監管的人工智慧（AI）聊天機器人。路透

歐洲聯盟（EU）今天將ChatGPT列入須接受更嚴格法律規範的數位服務名單之中，使ChatGPT必須遵守更嚴格的安全規範，成為首個面臨這類監管的人工智慧（AI）聊天機器人

法新社報導，布魯塞爾當局同時也將熱門網路論壇Reddit及線上遊戲平台Roblox列入「超大型」平台名單中，面臨額外的義務與監管。

歐盟科技事務主管維爾庫南（Henna Virkkunen）表示：「鑒於ChatGPT、Reddit與Roblox對我們的公民及社會影響甚鉅，歐盟如今將以更高的審查與問責標準來要求它們。」

歐盟執委會表示，「超大型」平台的認定標準為每月活躍用戶超過4500萬人的平台或搜尋引擎，而ChatGPT、Reddit和Roblox據報已達到這個門檻。

這三家業者如今有4個月的時間來遵守「數位服務法」（DSA）規定的額外義務。

布魯塞爾當局表示，這些義務包括「評估並減輕源自其服務與演算法系統的系統性風險，這些風險涉及違法內容的傳播、對未成年人的負面影響、使用者的身心健康、基本權利、選舉程序以及公共安全」。

為了將ChatGPT納入「數位服務法」的監管範疇，歐盟執委會將其歸類為搜尋引擎。

在歐盟宣布這項消息前，德國科技智庫Interface的博斯華德（Lena-Maria Boswald）受訪表示，此舉將創下「先例」，並「影響歐盟對所有大型生成式AI系統的監管期望」。

她指出：「根據人工智慧法，OpenAI承擔風險管理義務，但數位服務法可能會進一步擴大其範圍。」

擴大監管的範圍也將適用於Roblox及Reddit。

歐盟 ChatGPT 聊天機器人 Reddit

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