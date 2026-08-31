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G20財長會議登場！美擬籲加強對伊朗經濟施壓 歐洲官員不滿俄未被排除在外

中央社／ 艾西維爾31日綜合外電報導
一面美國國旗在G20標誌前飄揚，G20成員國的部長和央行總裁們在此舉行會議。路透社
一面美國國旗在G20標誌前飄揚，G20成員國的部長和央行總裁們在此舉行會議。路透社

美國主辦的20國集團（G20）財政部長會議今天登場，會談重點包括全球失衡、主權債務及產能過剩等議題，且美國財長貝森特擬呼籲各國與美方合作，進一步對伊朗經濟施壓。

法新社報導，G20財政部長及中央銀行總裁會議於今明兩天在北卡羅來納州城市艾西維爾（Asheville）召開。

會議開始前不久，歐盟呼籲「持續透過外交努力」為中東戰爭尋求和平解方，這場衝突目前讓伊朗幾乎封鎖荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。

歐盟補充，歡迎一切能確保伊朗停止「破壞穩定行動，抱持誠意參與和平談判」的努力，包括在美國主導下進一步施加經濟壓力。

歐盟承諾與國際夥伴合作，持續對伊朗施壓。

一名俄羅斯代表也出席了會議；一位要求不具名的歐洲官員對俄國未被排除在外表示不滿。

一名美國財政部高階官員在會前告訴記者，除了推動經濟成長，美國今年的優先事項還包括處理「全球失衡」及主權債務等挑戰。

這名官員補充，G20會議將試圖確保各經濟體避免推行將過剩產能輸出至全球市場的政策。

這呼應了外界對中國工業產能過剩的批評，反對者認為，這會壓低價格並造成不公平競爭。

華府智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）國際經濟專家李浦斯基（Josh Lipsky）告訴法新社：「這些都是艱難的對話。」

李浦斯基指出，美加貿易戰削弱七大工業國集團（G7）內部團結；與此同時，各國也在G20這個更大集團中討論棘手議題。

外界也將密切關注會議期間的場邊雙邊會談；華府推動進一步孤立伊朗經濟之際，貝森特（ScottBessent）預計直接呼籲各國與美方合作。

一名財政部官員表示，貝森特將發表強硬談話，要求G20各國若想繼續在以美元為基礎的國際金融體系中運作，就必須遵守美方的制裁措施。

伊朗 G20 美國 荷莫茲海峽 中東 俄羅斯 歐洲

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