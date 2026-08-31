日本防衛省2027年度預算申請金額創新高 將著重無人機與AI

日本共同社報導，防衛省31日敲定2027年度預算申請，金額達到8兆8908億日圓（約台幣1兆7644億元），再創新高。

這項預算案將著重研發攻擊型無人機，結合遠射程飛彈使用，並在自衛隊指揮控制中引進人工智慧（AI），以增強反擊能力和應對新型作戰方式。

此外，申請中也記載，為了能應對戰事長期化狀況，將實現防衛裝備品製造工廠國有化，並設立委託民間企業管理制度。

日本政府和自民黨內部指出，年底編列預算之際，相關預算可能增至10兆日圓（約台幣2兆元）。金額可能有所浮動的部分原因是，關於年底修訂「安保三文件」的相關計畫，採取不明確列出金額，僅列出事項的「事項要求」方式。

日本強化國防能力目的是為了嚇阻日益加深合作的中國、俄羅斯和北韓，但有人擔心此舉可能進一步升高區域緊張。

日本爭取利用市售零件開發低價且短時間內可大量生產的無人機機型。防衛省也希望開發低成本、射程較遠的飛彈，並採購外國製飛彈，特別是美製巡弋飛彈。此外，日本將開始研發一種潛艦配備的潛射型極音速飛彈。