日產、本田合作研發車用軟體 拚2029年度導入新車

日本車廠日產與本田今天宣布共同研發用於「軟體定義汽車（SDV）」的標準化電子控制單元（ECU），進一步加深雙方在先進汽車科技領域的合作，目標2029年度導入新車款。

路透社報導，日產（Nissan）和本田（Honda）發布聯合聲明說，預計2029會計年度起在新一代車款引進結合雙方研發ECU與軟體的架構。

隨著汽車日益導入更多自動駕駛和聯網功能，軟體已成為汽車製造商的必爭之地。車廠正大舉投資可支援輔助駕駛、車用娛樂及無線更新等功能的作業系統，進而推升研發成本。

外界普遍認為SDV極具規模經濟效益，雖然軟體研發成本高昂，但只要搭載車輛數增加一倍，單純計算每輛車分攤的成本就能減半，同時有利累積數據用於改善產品。

此舉也反映來自比亞迪等中國車廠與日俱增的競爭壓力。這些業者利用搭載先進軟體功能的電動車及油電混合動力車，在歐洲與東南亞等市場迅速崛起。

日產和本田自2024年開始磋商這項合作協議，當時雙方宣布將聯手研究次世代軟體平台。

兩家公司去年2月發布聲明，證實已取消2024年12月宣布的合併談判，意味這項原本可催生全球第4大車廠的整合計畫告吹。

本田和日產表示，將致力為兩家公司車輛電氣與電子架構中的核心ECU、作業系統、部分中介軟體及車輛控制軟體，建立共同規格。

日產聯盟夥伴三菱汽車（Mitsubishi Motors）表示正考慮加入合作，目前持續與兩家車廠針對可能的合作領域進行洽談。