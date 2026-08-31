埃及工業數位化 推製造商統一平台助產業升級

埃及政府近日推出「製造商統一數位平台」，協助製造商在數分鐘內完成工業投資計畫初步可行性分析；並大力推動工業數位化，改善投資環境及提升本地製造產品競爭力，達成埃及2030年全方位數位發展目標。

埃及媒體「金字塔報」（Al Ahram）報導，埃及工業部（Ministry of Industry）日前宣布推出一項全新整合平台服務：「製造商統一數位平台」（Unified Digital Platform for Supporting Manufacturers），將工廠投資、設廠營運、原料採購、產品行銷、企業申訴，及問題工廠重整等服務整合於單一平台。

根據報導，工業部導入人工智慧（AI），讓業者可在短時間內取得初步可行性研究分析報告，協助投資人規劃工廠設立與營運，以及擴大生產、產品行銷，及開拓國內外市場。

埃及資訊服務局（SIS）表示，此一站式數位服務系統可降低製造業者的行政與市場資訊成本，並改善投資環境，以提升埃及本地製造的競爭力。

報導指出，平台下的「商機計算」（Calculate Your Opportunity）AI服務功能，讓業者在輸入投資計畫相關資料後，數分鐘內系統即可產生初步可行性研究，分析計畫的基本經濟可行性及成功前景。後續若需要更完整的專業研究，則可與埃及工業現代化中心合作進一步完成。

平台另一個受矚目的功能是為製造商建立申訴處理機制。

工業部表示，過去工廠面對行政程序、許可或跨部門問題時，往往需分別與不同政府機關溝通，不但曠日費時，且跨部門間往往會產生無效溝通及失誤。新平台則首次針對申訴案件設定具有約束力的回覆期限，並透過即時數據追蹤案件回覆速度、完成率、常見問題及企業滿意度。

平台還有一項核心功能，為本地生產產品建立數位資料庫及供需媒合機制。工廠可登錄所需的原料、零組件、機械設備或工業服務；而本地供應商則可透過平台提出產品與報價，協助製造商尋找國內供應來源。

埃及政府期望藉此平台加強不同工業領域之間的供應鏈整合，推動原物料與零組件國產化，並減少對進口產品的依賴。

平台也設有工業成品數位市場，供已正式登記的工廠展示產品，讓製造商、貿易商及出口商直接接觸。

針對營運困難或停工的工廠，平台也提供媒合融資機構、尋找合作夥伴及投資人的服務。

此外，工業部將透過平台蒐集國內工業產品交易量、市場需求及熱門產品等即時資料，作為未來制定工業政策參考依據，將過去較依賴行政統計的模式，逐步轉向以市場數據掌握產業供需變化。

工業部近期已要求埃及全國工廠及工業設施註冊平台，建立企業數位檔案，並登錄產品及生產所需投入物件。

埃及前三大塑膠管材製造及進口商Nassar Pipes &Plastic Factory總裁納薩（Amr Nassar）接受中央社訪問時表示，埃及政府這項服務可將工廠營運直接連結到市場端，並將工廠、供應商、買家、投資人、融資機構及政府部門全部納入同一個數位系統中，將有助改善埃及長期存在的工業行政程序繁複、供應鏈資訊不足，及中小型工廠市場資訊有限等問題。

不過，平台未來成效仍將取決於企業實際註冊量、資料完整性，以及政府各部門是否能真正依照數位系統的時限協調處理問題。

對正尋求提高製造業比重、意圖減少進口依賴，並吸引企業投資的埃及而言，這項統一平台能否從數位服務入口進一步成為產業決策資料庫，也將成為埃及政府下一階段的考驗。