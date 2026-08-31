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創新高！日本2027年防衛預算申請近1.8兆 重點放在因應「新型態作戰」

中央社／ 東京31日綜合外電報導
日本防衛省今天提出創紀錄的2027財政年度預算申請，金額高達8兆9000億日圓（約新台幣1兆7700億元），且最終預算據報可能達到10兆日圓以上。圖為日圓。彭博資訊
日本防衛省今天提出創紀錄的2027財政年度預算申請，金額高達8兆9000億日圓（約新台幣1兆7700億元），且最終預算據報可能達到10兆日圓以上。圖為日圓。彭博資訊

日本防衛省今天提出創紀錄的2027財政年度預算申請，金額高達8兆9000億日圓（約新台幣1兆7700億元），且最終預算據報可能達到10兆日圓以上。

法新社報導，日本正全面升級防衛能力，以因應與中國、北韓及俄羅斯等鄰國日益緊張的局勢。同時，東京希望借助人工智慧（AI），在緊張的安全環境中加速決策過程。

「日本經濟新聞」引述一位不具名的執政黨議員說，防衛省的預算申請最終可能增至超過10兆日圓。

防衛省最新預算申請把重點放在因應「新型態作戰」，特別強調運用AI、無人機及遙攻飛彈（standoffmissile）。

防衛省也希望藉由這項預算申請，導入AI決策支援系統。

此外，防衛省也打算採購能與長程飛彈協同作戰、瓦解敵方軍事目標的低成本無人機。

防衛省表示，計劃研發可從水下發射的極音速飛彈，並成立新單位強化對抗認知作戰的能力。

這份自明年4月開始的財政年度預算申請，凸顯日本為因應動盪的地緣政治現實而強化軍力，並逐步擺脫傳統和平主義立場；過去這種立場將使用武力限制在純粹的自衛範圍內。

中國軍力迅速擴張，以及北韓持續發展飛彈和核武，促使日本加強國防。

俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭加深日本決策者的擔憂。鑒於中國日漸加強對台施壓，以及日中領土爭議不斷升溫，日方憂心類似衝突也可能在東亞爆發。

日本 預算 日圓

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