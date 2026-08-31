快訊

濁水溪泛舟3人受困...救生艇遭湍流掀翻 南投勇消溺水殉職

教長開學首日稱教師聘任率逾99% 9大教師工會：超鐘點撐出的數字假象

南部再添國際機場？達人分析「蓋好也無法24小時營運」：宵禁更難解

聽新聞
0:00 / 0:00

不想等了！馬斯克破解AI缺電就自製渦輪葉片 最快提前18個月

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
馬斯克率先採用「可移動式」發電機為資料中心供電，讓田納西州的Colossus資料中心（見圖）更快啟用。法新社
馬斯克率先採用「可移動式」發電機為資料中心供電，讓田納西州的Colossus資料中心（見圖）更快啟用。法新社

電力供應已成為限制人工智慧（AI）資料中心快速上線的瓶頸，許多專案因此轉向可移動式的天然氣渦輪發電機，以取得所需電力，推升了渦輪機的需求。馬斯克表示，為了將發電機啟用時間縮短，SpaceX將自行生產渦輪葉片與導葉的鑄造。

馬斯克30日表示，「SpaceX與特斯拉正各自以最快速度打造每年100百萬瓩（GW）的太陽能產能，但未來數年仍需以天然氣發電作為太陽能的補充，支撐初期電力供應」，而「天然氣渦輪機生產的瓶頸在於葉片與導葉鑄造，若自行生產，最多可讓渦輪機提前18個月投入運轉，這將帶來重大改變」。

國際能源總署（IEA）預估，2030年，全球資料中心用電量將增加至目前的約一倍，但AI產業目前仍面臨GPU短缺及實體電網供電能力的問題。燃氣渦輪機製造商GE Vernova表示，該公司2030年前的產能已被訂滿。

馬斯克說，自行生產渦輪葉片可讓xAI更快取得全新渦輪發電機，不必排在預計一路延續至2030年的漫長訂單隊伍後方。

亞馬遜、Google和微軟等超大規模雲端服務商，多年來優先發展風電與太陽能，如今紛紛轉向天然氣，希望加快資料中心上線速度。由於燃氣渦輪機供不應求，這些業者近來普遍採取在資料中心旁興建自有燃氣電廠的策略，而非等待接入電網。

馬斯克率先採用「可移動式」發電機為資料中心供電，繞過供電限制，讓田納西州的Colossus資料中心以破紀錄速度上線。這座資料中心2024年起便使用燃氣渦輪機供電。OpenAI幾個月後也跟進，宣布將在首座「星際之門」資料中心部署渦輪機。

需求突然湧現，導致航空發動機供應短缺，且在資料中心業者開始搶購渦輪機前，商用航空業早已因供應鏈與發動機設計問題而陷入短缺。

目前，渦輪葉片與導葉製造是航空發動機生產的一大瓶頸。發動機葉片的製造往往需要60-90周，原因是這些零組件規格特殊，必須承受極大的作用力與高溫。目前全球僅有四家公司掌握工業規模生產的鑄造技術，而這些業者的產能目前均已滿載。

倘若SpaceX成功自行生產，意味著馬斯克旗下企業將取得難以複製的優勢，因目前其他AI基礎設施業者都仰賴少數供應商提供渦輪葉片與導葉製造技術，即便資金雄厚，只要缺乏製造能力，短期內將很難追趕。

不過，更多燃氣渦輪機快速投入運轉，恐怕帶來更多汙染。美國全國有色人種協進會（NAACP）多次指控SpaceXAI在未取得聯邦許可、也未裝設必要汙染防制設備的情況下運轉渦輪機。NAACP擔心，這類渦輪機會排放形成霧霾的化合物，以及甲醛等有害化學物質，這些汙染物與呼吸系統疾病及某些癌症有關。

缺電 馬斯克 SpaceX 發電機 電力 特斯拉

延伸閱讀

AI資料中心設置擬雙軌引導 以市場機制推動蓋在電廠附近

AI 盡頭是電力「買AI卻漏掉電力，就像買超級跑車卻沒加油」

SpaceX算力大擴軍！009819、009828搶題材…晶片、資料中心到電力全受惠

電力基建ETF 有錢途

相關新聞

都因為AI受惠…高盛指「台灣勝出」！南韓人口老化太快難享紅利

高盛報告指出，台灣和南韓是AI熱潮的兩大受惠國，但南韓人口老化速度太快，AI財富恐怕無法惠及一般民眾。

不單押台積電！SK海力士計劃找英特爾代工生產HBM基礎晶片

南韓晶片大廠SK海力士據傳正考慮委託英特爾生產高頻寬記憶體（HBM）的基礎晶片（base die），以增加台積電以外的代工夥伴。分析師表示，英特爾6月聘請SK海力士前執行長李錫熙為代工事業資深副總裁，加深了兩公司關係，也推動了這項計畫的發展。

不想等了！馬斯克破解AI缺電就自製渦輪葉片 最快提前18個月

電力供應已成為限制人工智慧（AI）資料中心快速上線的瓶頸，許多專案因此轉向可移動式的天然氣渦輪發電機，以取得所需電力，推升了渦輪機的需求。馬斯克表示，為了將發電機啟用時間縮短，SpaceX將自行生產渦輪葉片與導葉的鑄造。

市場權衡華許放鷹和中東局勢 亞股多收黑

美國央行聯邦準備理事會（Fed）主席華許（Kevin Warsh）28日在全球央行年會演說中放鷹，拖累美股收跌後，市場持...

新加坡加碼投資金融科技 55億鞏固金融中心競爭力

新加坡進一步加碼金融科技布局，金融管理局今天宣布未來3年投入新幣2.2億元（約新台幣55億元），支持金融科技機構發展AI...

好市多不是每樣商品都划算 達人曝「避買4地雷」：買多才浪費

面對高通膨時代與日益沉重的生活成本，不少民眾選擇前往美式賣場好市多（Costco）採購日常所需。外媒《Yahoo Canada》日前專訪長年深耕好市多好物推薦、經營百萬人氣社群的加拿大購物達人周蒂娜（Tina Chow），她特別統整出「4大避雷品項」，提供消費者採購時的實用指南。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。