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市場權衡華許放鷹和中東局勢 亞股多收黑

中央社／ 香港31日綜合外電報導
美國央行聯邦準備理事會（Fed）主席華許（Kevin Warsh）28日在全球央行年會演說中放鷹，拖累美股收跌後，市場持續消化其談話內容，亞股今天隨美股頹勢多收低。日股示意圖。歐新社
美國央行聯邦準備理事會（Fed）主席華許（Kevin Warsh）28日在全球央行年會演說中放鷹，拖累美股收跌後，市場持續消化其談話內容，亞股今天隨美股頹勢多收低。日股示意圖。歐新社

美國央行聯邦準備理事會（Fed）主席華許（Kevin Warsh）28日在全球央行年會演說中放鷹，拖累美股收跌後，市場持續消化其談話內容，亞股今天隨美股頹勢多收低。

法新社報導，5月就任的華許近日在美國懷俄明州傑克森霍爾（Jackson Hole）舉行的全球央行年會發表演說，他表示美國勞動市場表現「穩定」，還說這是他認為物價「更令人擔憂」的原因之一。

華許提到，雖然今夏通膨數據「優於預期，但這些數據並未告訴我，通膨的基本趨勢已有實質改善」。他未說明若物價持續高於2%的目標增幅時，聯準會將如何因應，但強調升息是應對通膨的核心工具。

華許重申，他偏好「更安靜的聯準會」，不再採用前聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）使用的「前瞻式指引」（forward guidance），也就是預先告知市場、民眾，央行計劃在近期採取的行動。

這番話被外界解讀為比預期更加偏向鷹派，引發升息預期，拖累美股28日收黑。

能源價格飆漲導致通膨居高不下，使Fed面臨採取行動的壓力之際，華許拒絕提供政策指引，加劇了市場不確定性。

儘管如此，華許未表態支持升息，他補充說：「我今天站在這裡遵守的是紀律，而非一項決策。」

綜觀亞股，日本、香港、台北、雪梨及馬尼拉股市收低；上海、首爾及威靈頓股市收高。

市場接下來將聚焦預計本週稍後公布的美國就業數據，以及下週出爐的消費者物價指數（CPI）。

澳洲金融服務公司「激石集團」（Pepperstone Group）分析師魏斯頓（Chris Weston）表示：「若就業數據符合市場預期，未大幅影響聯準會決策，下週核心CPI報告將成為市場對聯準會信心的主要指標。」

景順（Invesco）亞太區環球市場策略師趙耀庭（David Chao）認為，儘管華許談話推升美國升息機率，「我認為9月升息未成定局」。

此外，美國昨天表示已對荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）一座小島上的伊朗火箭發射器展開打擊，這是自7月底以來美國首度攻擊伊朗，市場密切注意中東局勢發展。

華許 中東 亞股 聯準會

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