新加坡加碼投資金融科技 55億鞏固金融中心競爭力

新加坡進一步加碼金融科技布局，金融管理局今天宣布未來3年投入新幣2.2億元（約新台幣55億元），支持金融科技機構發展AI應用、擴大人才培育。副總理顏金勇表示，新加坡面對的是與全球金融中心競爭，必須提升自身競爭力。

新加坡金融管理局（MAS）今天宣布，在更新後的「金融業科技與創新計畫」（Financial Sector Technology and Innovation Scheme, FSTI 4.0）下，未來3年將投入新幣2.2億元，以強化新加坡金融科技（FinTech）生態系，並加速金融業各領域的創新及科技應用。

新加坡副總理顏金勇今天下午在新加坡金融管理局，接受中央社等國際與在地媒體訪問。被問到區域金融地位競爭優勢時，他表示，新加坡不只是與香港競爭，也是在與全球其他金融中心競爭。不過須強調金融業並不是零和遊戲，「當我們變得更強時，香港及其他金融中心也會變得更強；而當它們進步時，我們也希望確保自己能夠變得更好」。

他認為，這項計畫將有助於推動新加坡金融及金融科技產業的創新，希望藉此讓新加坡的金融業和金融科技產業持續保持競爭力；許多創新與解決方案也將惠及本區域的金融產業，「我們彼此競爭，最終將讓所有國家金融業都受益」。

金融管理局指出，目前已有超過1800家金融科技企業，僱用近1萬名從事科技、資料、人工智慧（AI）、法遵、資安及商業等職務的專業人士。

這項計畫聚焦目標包含加速金融科技的開發應用及部署，並聚焦前端科技、發展科技基礎設施，讓金融業具備創新及應用新科技解決方案的能力，支持新加坡金融科技生態系的人才培育與招募，藉此強化新加坡在塑造全球金融標準及互通性框架的角色。

同時，該計畫將支持金融科技企業建立新加坡金融科技生態系的年輕人才培育管道，透過共同補助實習津貼以提供支持。金管局目標是支持至少1000個金融科技實習機會。

每年在新加坡舉辦的金融科技節（Singapore Fin Tech Festival）被視為全球最大金融科技盛會，吸引來自多國的銀行與監管機構及數萬人參與，聚焦跨境支付、貨幣與資產代幣化，以及銀行如何在代幣化的貨幣與金融體系中維持核心角色，提升效率、促進金融包容性等議題。