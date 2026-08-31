快訊

濁水溪泛舟3人受困...救生艇遭湍流掀翻 南投勇消溺水殉職

教長開學首日稱教師聘任率逾99% 9大教師工會：超鐘點撐出的數字假象

南部再添國際機場？達人分析「蓋好也無法24小時營運」：宵禁更難解

聽新聞
0:00 / 0:00

不單押台積電！SK海力士計劃找英特爾代工生產HBM基礎晶片

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
韓媒報導，南韓晶片大廠SK海力士正考慮委託英特爾生產高頻寬記憶體（HBM）的基礎晶片（base die）。法新社
韓媒報導，南韓晶片大廠SK海力士正考慮委託英特爾生產高頻寬記憶體（HBM）的基礎晶片（base die）。法新社

南韓晶片大廠SK海力士據傳正考慮委託英特爾生產高頻寬記憶體（HBM）的基礎晶片（base die），以增加台積電以外的代工夥伴。分析師表示，英特爾6月聘請SK海力士前執行長李錫熙為代工事業資深副總裁，加深了兩公司關係，也推動了這項計畫的發展。

韓國前鋒報引述業界人士報導，SK海力士正在考慮讓英特爾代工生產HBM基礎晶片，最快從第七代高頻寬記憶體的HBM4E開始。

隨著HBM技術進步，基礎晶片在整體晶片效能中扮演的角色日益關鍵。從第六代的HBM4開始，SK海力士開始採用台積電的尖端超精細製程來生產客製化HBM產品。

然而，仰賴單一供應商會限制定價權。業界人士表示，SK海力士正在討論使用台積電的3奈米尖端製程來生產HBM4E，以提升效能，但台積電計劃從2027年起，把7奈米以下先進製程與部分12、16和28奈米製程價格提高5%至10%。

同時，由於市場對人工智慧（AI）加速器和高效能運算晶片的需求激增，台積電也正面臨生產瓶頸，這些因素促使了SK海力士考慮把英特爾做為第二家供應商，以加速生產和降低成本壓力，並也計劃和英特爾培養成長期合作。

對英特爾而言，SK海力士將是其扭轉代工業務頹勢的有力盟友。英特爾正寄望於其1.8奈米的18A先進製程，來使代工部門轉虧為盈，並急需一名重要的外部客戶。今年第2季，外部客戶僅占英特爾代工事業58億美元營收的5%，或2.93億美元。

為使製程穩定，英特爾任命6月前SK海力士執行長李錫熙為代工部門資深副總裁。李錫熙在領導SK海力士前也曾在英特爾工作過，這次回鍋將負責先進封裝和後端製程。英特爾執行長陳立武也多次強調任命李錫熙的重要性。

這項可能的合作也將加強SK海力士的美國本土化策略，與該公司在印第安納州興建的先進封裝廠相輔相成。英特爾在亞利桑那和俄亥俄州經營晶圓廠，做為其尖端代工製程的核心基地。SK海力士的印第安納廠8月27日舉行動土儀式，並計劃2029年下半年開始在該廠量產下一代HBM。

SK海力士 英特爾 晶片 台積電 記憶體

延伸閱讀

SK海力士赴日覓地 擬合資蓋記憶體廠搶AI商機

英特爾14A製程發力追趕台積電 缺陷密度下降速度為22奈米以來最佳

台積電推先進矽系統整合 矽光子和CoWoS加速AI效能

長江存儲NAND大擴產 預期明年成長25% 挑戰三星、SK海力士等地位

相關新聞

都因為AI受惠…高盛指「台灣勝出」！南韓人口老化太快難享紅利

高盛報告指出，台灣和南韓是AI熱潮的兩大受惠國，但南韓人口老化速度太快，AI財富恐怕無法惠及一般民眾。

不單押台積電！SK海力士計劃找英特爾代工生產HBM基礎晶片

南韓晶片大廠SK海力士據傳正考慮委託英特爾生產高頻寬記憶體（HBM）的基礎晶片（base die），以增加台積電以外的代工夥伴。分析師表示，英特爾6月聘請SK海力士前執行長李錫熙為代工事業資深副總裁，加深了兩公司關係，也推動了這項計畫的發展。

不想等了！馬斯克破解AI缺電就自製渦輪葉片 最快提前18個月

電力供應已成為限制人工智慧（AI）資料中心快速上線的瓶頸，許多專案因此轉向可移動式的天然氣渦輪發電機，以取得所需電力，推升了渦輪機的需求。馬斯克表示，為了將發電機啟用時間縮短，SpaceX將自行生產渦輪葉片與導葉的鑄造。

市場權衡華許放鷹和中東局勢 亞股多收黑

美國央行聯邦準備理事會（Fed）主席華許（Kevin Warsh）28日在全球央行年會演說中放鷹，拖累美股收跌後，市場持...

新加坡加碼投資金融科技 55億鞏固金融中心競爭力

新加坡進一步加碼金融科技布局，金融管理局今天宣布未來3年投入新幣2.2億元（約新台幣55億元），支持金融科技機構發展AI...

好市多不是每樣商品都划算 達人曝「避買4地雷」：買多才浪費

面對高通膨時代與日益沉重的生活成本，不少民眾選擇前往美式賣場好市多（Costco）採購日常所需。外媒《Yahoo Canada》日前專訪長年深耕好市多好物推薦、經營百萬人氣社群的加拿大購物達人周蒂娜（Tina Chow），她特別統整出「4大避雷品項」，提供消費者採購時的實用指南。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。