快訊

濁水溪泛舟3人受困...救生艇遭湍流掀翻 南投勇消溺水殉職

教長開學首日稱教師聘任率逾99% 9大教師工會：超鐘點撐出的數字假象

南部再添國際機場？達人分析「蓋好也無法24小時營運」：宵禁更難解

聽新聞
0:00 / 0:00

都因為AI受惠…高盛指「台灣勝出」！南韓人口老化太快難享紅利

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
高盛報告稱，南韓人口老化速度太快，當地民眾或許無法享受到AI榮景的好處。法新社
高盛報告稱，南韓人口老化速度太快，當地民眾或許無法享受到AI榮景的好處。法新社

高盛報告指出，台灣和南韓是AI熱潮的兩大受惠國，但南韓人口老化速度太快，AI財富恐怕無法惠及一般民眾。

南韓生育率位居全球末段班，目前年齡65歲以上者，占全國人口兩成。聯合國估計，南韓的扶養比，即老幼人口相對於工作年齡層人口，未來十年將增加1.5個百分比，在高盛分析的70個中大型經濟體中排第一。

勞動人口負擔大增之際，更糟的是，南韓退休族群和其他國家不一樣，老年人不太花錢。台灣、日本、美國等國，退休者往往會動用存款，但南韓人不會。高盛指出，南韓60歲世代的儲蓄率，高於其他年齡層，占收入的37%。70歲世代的儲蓄率，則接近40歲年齡層。

高盛說，儘管台灣也有嚴重的人口老化壓力，政府估計人口可能在2075年前減半，但台灣銀髮族的消費力道較強。台灣家庭擁有較多的金融資產緩衝，家庭持有的淨金融資產為國內生產毛額（GDP）的五倍；相形之下，南韓家庭的淨金融資產只有GDP的一倍。金融資產包括銀行存款、股票、債券等。

南韓老年人不願花錢，是因持有的財富難以變現。

南韓家庭財富淨值六成以上綁在房地產等非金融資產，在先進經濟體中位居第一。當地人不愛以房養老，申辦相關貸款者僅占75歲以上年齡層的1.8%，反映眾人強烈希望把房子留給後代，有鑑於此，一旦退休者收入減少，往往會減少開支，或外出工作，而非變賣資產。

這表示隨著更多南韓人變老，高儲蓄率會拖累消費。高盛長期模型顯示，就算南韓未來20年都維持2%的經濟成長，消費增幅仍會逐漸減弱，最終轉為負值。

高盛 人口老化 南韓 人口 老化

延伸閱讀

南韓打造全民AI！年底推出 免費、不限用量

台灣人口危機 藍委促開國是會議

韓內閣大改組挽救支持率 首要之務分配來自記憶體業的暴增稅收

輝達＋南韓央行上調GDP 這ETF雙引擎搶占AI算力與評價修復紅利

相關新聞

都因為AI受惠…高盛指「台灣勝出」！南韓人口老化太快難享紅利

高盛報告指出，台灣和南韓是AI熱潮的兩大受惠國，但南韓人口老化速度太快，AI財富恐怕無法惠及一般民眾。

不單押台積電！SK海力士計劃找英特爾代工生產HBM基礎晶片

南韓晶片大廠SK海力士據傳正考慮委託英特爾生產高頻寬記憶體（HBM）的基礎晶片（base die），以增加台積電以外的代工夥伴。分析師表示，英特爾6月聘請SK海力士前執行長李錫熙為代工事業資深副總裁，加深了兩公司關係，也推動了這項計畫的發展。

不想等了！馬斯克破解AI缺電就自製渦輪葉片 最快提前18個月

電力供應已成為限制人工智慧（AI）資料中心快速上線的瓶頸，許多專案因此轉向可移動式的天然氣渦輪發電機，以取得所需電力，推升了渦輪機的需求。馬斯克表示，為了將發電機啟用時間縮短，SpaceX將自行生產渦輪葉片與導葉的鑄造。

市場權衡華許放鷹和中東局勢 亞股多收黑

美國央行聯邦準備理事會（Fed）主席華許（Kevin Warsh）28日在全球央行年會演說中放鷹，拖累美股收跌後，市場持...

新加坡加碼投資金融科技 55億鞏固金融中心競爭力

新加坡進一步加碼金融科技布局，金融管理局今天宣布未來3年投入新幣2.2億元（約新台幣55億元），支持金融科技機構發展AI...

好市多不是每樣商品都划算 達人曝「避買4地雷」：買多才浪費

面對高通膨時代與日益沉重的生活成本，不少民眾選擇前往美式賣場好市多（Costco）採購日常所需。外媒《Yahoo Canada》日前專訪長年深耕好市多好物推薦、經營百萬人氣社群的加拿大購物達人周蒂娜（Tina Chow），她特別統整出「4大避雷品項」，提供消費者採購時的實用指南。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。