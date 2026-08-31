都因為AI受惠…高盛指「台灣勝出」！南韓人口老化太快難享紅利

高盛報告指出，台灣和南韓是AI熱潮的兩大受惠國，但南韓人口老化速度太快，AI財富恐怕無法惠及一般民眾。

南韓生育率位居全球末段班，目前年齡65歲以上者，占全國人口兩成。聯合國估計，南韓的扶養比，即老幼人口相對於工作年齡層人口，未來十年將增加1.5個百分比，在高盛分析的70個中大型經濟體中排第一。

勞動人口負擔大增之際，更糟的是，南韓退休族群和其他國家不一樣，老年人不太花錢。台灣、日本、美國等國，退休者往往會動用存款，但南韓人不會。高盛指出，南韓60歲世代的儲蓄率，高於其他年齡層，占收入的37%。70歲世代的儲蓄率，則接近40歲年齡層。

高盛說，儘管台灣也有嚴重的人口老化壓力，政府估計人口可能在2075年前減半，但台灣銀髮族的消費力道較強。台灣家庭擁有較多的金融資產緩衝，家庭持有的淨金融資產為國內生產毛額（GDP）的五倍；相形之下，南韓家庭的淨金融資產只有GDP的一倍。金融資產包括銀行存款、股票、債券等。

南韓老年人不願花錢，是因持有的財富難以變現。

南韓家庭財富淨值六成以上綁在房地產等非金融資產，在先進經濟體中位居第一。當地人不愛以房養老，申辦相關貸款者僅占75歲以上年齡層的1.8%，反映眾人強烈希望把房子留給後代，有鑑於此，一旦退休者收入減少，往往會減少開支，或外出工作，而非變賣資產。

這表示隨著更多南韓人變老，高儲蓄率會拖累消費。高盛長期模型顯示，就算南韓未來20年都維持2%的經濟成長，消費增幅仍會逐漸減弱，最終轉為負值。